700 украинцев бросили на произвол судьбы на Шри-Ланке: ситуация ухудшается

Коронавирус в мире стал причиной того, что сотни украинцев не могут вылететь из Шри-Ланки домой. Об этом сообщила в Facebook путешественница Ольга Кузьменко.

Женщина вместе с еще двенадцатью украинцами написала открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором они призвали гаранта сдержать обещание и сделать все, чтобы украинские туристы попали на родину в ближайшие дни.

Путешественники напомнили, что еще 18 марта в своем видеообращении к украинцам, Зеленский проинформировал общество, что уже в этот же день все граждане Украины, застрявшие на Шри-Ланке, вернутся домой.

"Мы бы хотели обратить ваше внимание на критическую ситуацию, сложившуюся с украинцами на Шри-Ланке. По состоянию на утро 20 марта 2020 года после многих отмененных рейсов (FlyDubai, AirArabia, Turkish Airlines, Qatar Airways), из-за того, что Украина закрыла воздушное пространство, на острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры у туристических операторов или прилетели самостоятельно, среди которых также немало маленьких детей и пожилых людей. Мы рассеяны по разным гостиницам и у многих из нас уже закончились сроки путевок. Мы выживаем за свой счет, а поскольку мы не рассчитывали на такой форс-мажор, то и денег у многих из нас практически не осталось", - говорится в сообщении.

Все они "сплочены и готовы оперативно и активно помогать вернуть нас домой".

"Осознаем всю сложность ситуации, но, в то же время, с нашей стороны все готово, чтобы мы вернулись на родину. Ситуация требует лишь трех ваших личных распоряжений, чтобы позволить 3-4 самолетам пересечь границы Украины и Шри-Ланки и вытащить нас отсюда, так как регулярные рейсы были отменены из-за вашего решения", - говорят туристы и обращают внимание на "несогласованность действий туроператоров с органами украинской власти".

При этом украинцы подчеркивают, что "пандемическая ситуация на острове ухудшается каждый день", о чем они также неоднократно информировали посольство с предложением "оперативной эвакуации чартерным рейсом за государственный счет".

Добавим, что 20 марта с 18:00 на Шри-Ланке вводится комендантский час, который продлится до 6 утра понедельника, 23 марта.

"Это четкий сигнал действовать немедленно!" - обратились украинцы к Зеленскому.

Скриншот поста (facebook.com/olga.kuzmenko.94)

Напомним, что карантин в Украине могут продлить и усилить.