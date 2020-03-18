Зеленский: вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коронавирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

При этом он добавил, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Десять - в Черновицкой области, три в Киевской и один - в Житомирской. Два из случаев - летальные.

"Поэтому подчеркиваю: страшилки про 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь. В очередной раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной рады и Офиса президента Украины", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что сегодня, 18 марта, выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают в Украину 11,5 тысячи граждан.

"Среди них, наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть украинцев из Шри-Ланки тоже уже вернулись. Остальное будет к концу сегодняшнего дня. Сегодня из Австрии в Украину специальным президентским бортом мы забираем 33 гражданина", - добавил президент.

Совместно с польской железной дорогой правительство Украины работает над запуском спецпотягів в Украину из Польши.

Также Зеленский отметил, что транспорт для стратегических предприятий есть. Он доставляет служащих. Органы власти, здравоохранения, магазины продуктов, аптеки, АЗС работают. Также продолжат работать банки.

Традиционно рассказываю о ситуации по противодействию коронавирус. По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Десять – в Черновицкой области, три-в Киевской и один – в Житомирской. Два из случаев, к сожалению, летальные. Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки относительно него. Поэтому подчеркиваю: страшилки про 400 тысяч больных на коронавирус в Украине – ложь. В очередной раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации – официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины. Отдельно хочу обратиться к работникам сферы образования. Всем вам рекомендовано максимально перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена вам. Со вчерашнего дня для подготовки учеников к ВНО запущены ежедневные трансляции онлайн-уроков. С 8 до 9 утра и с 18-ти до 21-го часа их можно посмотреть на телеканале «Рада», а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины: http://bit.ly/33uKwus Кроме этого, на следующей неделе будет запущен централизованную систему онлайн-уроков дистанционного обучения для учащихся с пятого по одиннадцатый класс. В очередной раз хочу призвать всех украинцев, особенно стариков, без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома. Вчера я советовал вам, что посмотреть и почитать. Сегодня моя рекомендация такая. По этой ссылке http://bit.ly/2U1qHHZ вы найдете виртуальные туры украинскими музеями под открытым небом. Здесь http://bit.ly/392wqkO – 25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн. А вот здесь http://bit.ly/3d9XTEG – виртуальные экскурсии в более чем 20 музеев со всей Украины. Опубликовано Владимиром Зеленским Среда, 18 марта 2020 г.

Напомним, в Киевской области введено режим чрезвычайной ситуации через коронавирус. Ситуацию в Киевской области классифицировали как "Медико-биологическое чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". Там подтвердили один случай заражения коронавирусом.

Кроме того, президент Владимир Зеленский не исключал введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.