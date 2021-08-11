70% украинцев развеяли бред Путина об "одном народе" - опрос

Недавно президент России Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве россиян и украинцев", в которой, заявил, что никакой исторической основы для представлений об отдельном от русского украинском народе не было и не могло быть. 70,4% украинцев не согласны с этим.

Несогласие с этим тезисом выразили 52,4% опрошенных украинцев на востоке страны, на юге - 58,8%, в центральной части - 74%, в западном регионе - 90,4%.

В своей статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим не согласны 75,7% украинцев.

Несогласие с этим тезисом выразили 59,1% опрошенных украинцев на востоке страны, на юге - 65%, в центральной части - 80,6%, в западном регионе - 91,4%.