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70% украинцев развеяли бред Путина об "одном народе" - опрос

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Среда 11 августа 2021 21:39
70% украинцев развеяли бред Путина об "одном народе" - опрос Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Styler

Недавно президент России Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве россиян и украинцев", в которой, заявил, что никакой исторической основы для представлений об отдельном от русского украинском народе не было и не могло быть. 70,4% украинцев не согласны с этим.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Несогласие с этим тезисом выразили 52,4% опрошенных украинцев на востоке страны, на юге - 58,8%, в центральной части - 74%, в западном регионе - 90,4%.

В своей статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим не согласны 75,7% украинцев.

Несогласие с этим тезисом выразили 59,1% опрошенных украинцев на востоке страны, на юге - 65%, в центральной части - 80,6%, в западном регионе - 91,4%.

Напомним, так называемый "глава ЛДНР" Денис Пушилин обсудил на российском телевидении статью президента Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Он заявил, что для "ЛДНР" очень актуален вопрос "пересмотра границ Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью Путина. Он заявил, что завидует тому, сколько президент России может себе позволить потратить времени для написания статьи об Украине.

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