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70% українців розвіяли маячню Путіна про "один народ" - опитування

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Середа 11 серпня 2021 21:39
70% українців розвіяли маячню Путіна про "один народ" - опитування Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Styler

Нещодавно президент Росії Володимир Путін опублікував статтю "Про історичну єдність росіян і українців", в якій, заявив, що ніякої історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути. 70,4% українців не згодні з цим.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Незгоду з цією тезою висловили 52,4% опитаних українців на сході країни, на півдні - 58,8%, в центральній частині - 74%, в західному регіоні - 90,4%.

У своїй статті Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, в результаті чого Росія фактично була пограбована. З цим не згодні 75,7% українців.

Незгода з цією тезою висловили 59,1% опитаних українців на сході країни, на півдні - 65%, в центральній частині - 80,6%, в західному регіоні - 91,4%.

Нагадаємо, так званий "глава ЛДНР" Денис Пушилін Денис Володимирович обговорив на російському телебаченні статтю президента Путіна "Про історичну єдність росіян і українців". Він заявив, що для "ЛДНР" дуже актуальне питання "перегляду кордонів України".

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю Путіна. Він заявив, що заздрить тому, скільки президент Росії може собі дозволити витратити часу для написання статті про Україну.

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Володимир Путін
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