7 звичок, які щодня крадуть вашу енергію: як їх позбутися

Як зазначається у статті Rivne, наша енергія йде щодня туди, куди ми її прямуємо. Якщо ми весь день не відлипали від телевізора чи комп'ютера – екрани з'їли нашу енергію. І мало хто замислюється про те, що суєта, безглузді заняття, порожні розмови, стреси та тривоги - викачують із нас сили та енергію також сильно, якби ми щодня розвантажували вагони.

А ось заповнити енергію так само швидко, як і втратити її, не виходить. Все це веде до постійного відчуття втоми, занепаду сил і навіть хвороб. Щоб цього не сталося, зверніть увагу на 7 навичок, які протягом дня з'їдають ваші сили.

Відсутність плану

Будь-яке рішення вимагає від нас енергії та уваги. І це стосується не лише великих та важливих справ. Вибрати вбрання для зустрічі, скласти меню на обід, список продуктів, розписати день по годинах - все це забирає сили. І якщо немає плану – ми витрачаємо неймовірну кількість енергії на непотрібні дії та зайву метушню.

Візьміть у звичку складати плани – вранці чи з вечора. Щоб нічого не забути та не тримати у голові - ведіть записи. Ви ввечері можете вибрати одяг та погладити його, скласти у сумку все необхідне.

Вранці, під час сніданку або приймаючи душ, складіть свій порядок дня. Так більше шансів, що ви не витрачатимете сили та час не зайву суєту. А ще це допоможе не запізнюватись.

Надмірне навантаження

Планування справ - це важливо, тому що воно не тільки дозволяє заощадити сили та час, а й дає можливість підходити до витрати енергії розумно. Не беріть на себе більше, ніж можете зробити та вмійте чергувати роботу і відпочинок.

Обов'язково приділяйте увагу тому, що особисто вам приносить задоволення. Нехай це буде пів години з чашкою кави у найближчому парку, але це дасть вам заряд бадьорості та сил як мінімум на півдня.

Здається, що прибирання в будинку, прання, домашні завдання з дитиною - це важливіше, ніж відпочинок. Але це не так. Згодом втома почне накопичуватися, сили виснажуватися і навіть важливі справи перестануть мати значення. І що найнебезпечніше - хронічна втома може укласти вас у ліжко чи погнати на обстеження до лікарів.

Знайдіть час для медитації, чашки чаю, прогулянки в парку, читання книги. Нехай цей час буде лише вашим і особисто для вас. Повірте, світ за годину вашої відсутності не впаде.

Ігнорування безладдя

Навколишнє середовище має на вас вплив набагато більше, ніж ви думаєте. Навести лад у голові та справах досить складно, коли навколо вас панує хаос. Знайти улюблену футболку у шафі неможливо, якщо там не прибрано.

Проведіть генеральне прибирання і розділіть всі свої речі на три категорії: відправити у відро для сміття, роздати нужденним, користуватимуся. Це стосується всіх ваших речей: одягу, взуття, дрібничок, сувенірів.

Також варто позбутися речей, які не мають призначення у вашому будинку або які ніяк не можуть знайти свого місця. Ви відразу зрозумієте, наскільки вам легше стало дихати.

Пусті балачки

Ми щодня ведемо розмови – з рідними, з колегами по роботі, із друзями. Це можуть бути живі розмови, телефони або нескінченні листування. Зверніть увагу, які з них викликають у вас спустошення та занепад сил. Зазвичай це балаканина ні про що або плітки.

Живіть своїм життям і не вникайте в те, що вас не стосується. Ви здивуєтеся, скільки сил та енергії кожен день вам допоможе заощадити.

Відкладення на потім

У психології є відмінний термін – прокрастинація. Це, по суті, звичка відкладати на потім усі важливі справи та займати себе марною роботою.

Тобто, замість того, щоб зробити шматок роботи у комп'ютера, ми довго нишпоримо в інтернеті та читаємо мануали або просто скролимо соцмережі. В результаті ви витрачаєте сили даремно і навіть на те, щоб ухвалити рішення – зробити роботу зараз чи відкласти її на потім.

Енергія при цьому йде ще й на стан постійної напруги та почуття провини за те, що завдання не виконане. Не обманюйте себе, не творіть видимість того, що ви зайняті важливою справою.

Складіть свій робочий план та дійте по ньому. Це позбавить вас від нервового та розумового виснаження та витрати енергії в порожнечу.

Краще, вище, крутіше

Синдром відмінника є у багатьох людей і часом це також спалює багато енергії. Бажання зробити все на "відмінно", незалежно від того, яких зусиль вам це буде вартувати, вкраде багато вашої енергії марно. Подумайте, чи варто ідеальне виконання того, щоб вибитися з сил. І можливо, ви вже зробили достатньо і додаткові зусилля і так ніхто не помітить.

Все й одразу

Багатозадачність - це доля надлюдей насправді. Найчастіше спроба зробити все та одразу веде до не дуже хороших результатів. Концентрація уваги розсіюється, ваша ефективність знижується, стомлюваність зростає. А наприкінці дня виявляється, що ви з 10 справ зробили 6, і 2 з них – наполовину.

Виділіть трохи часу на кожне завдання та робіть їх по черзі. Чергуйте різні види діяльності. Так ви встигнете більше, дасте мозку не закипіти й навіть зможете відпочити.