7 привычек, которые ежедневно крадут вашу энергию: как от них избавиться

Как отмечается в статье Rivne, наша энергия уходит ежедневно туда, куда мы ее направляем. Если мы весь день не отлипали от телевизора или компьютера - экраны "съели" нашу энергию. И мало кто задумывается о том, что суета, бессмысленные занятия, пустые разговоры, стрессы и тревоги - выкачивают из нас силы и энергию также сильно, как если бы мы каждый день разгружали вагоны.

А вот восполнить энергию также быстро, как и потерять ее, не получается. Все это ведет к постоянному ощущению усталости, упадку сил и даже болезням. Чтобы этого не произошло, обратите внимание на 7 привычек, которые в течение дня съедают ваши силы.

Отсутствие плана

Любое решение требует от нас энергии и внимания. И это касается не только больших и важных дел. Выбрать наряд для встречи, составить меню на обед, список продуктов, расписать день по часам - все это отнимает силы. И если нет плана - мы тратим невероятное количество энергии на ненужные действия и лишнюю суматоху.

Возьмите в привычку составлять планы - утром или с вечера. Чтобы ничего не забыть и не держать в голове - ведите записи. Вы вечером можете выбрать одежду и погладить ее, сложить в сумку все необходимое.

Утром, во время завтрака или принимая душ, составьте свой распорядок дня. Так больше шансов, что вы не будете тратить силы и время не лишнюю суету. А еще это поможет не опаздывать.

Чрезмерная нагрузка

Планирование дел - это важно, так как оно не только позволяет сэкономить силы и время, но и дает возможность подходить к трате энергии разумно. Не берите на себя больше, чем в состоянии сделать и умейте чередовать работу и отдых.

Обязательно уделяйте внимание тому, что лично вам доставляет удовольствие. Пусть это будет полчаса с чашкой кофе в ближайшем парке, но это даст вам заряд бодрости и сил как минимум на полдня.

Кажется, что уборка в доме, работа, стирка, домашние задачи с ребенком - это важнее, чем отдых. Но это не так. Со временем усталость начнет накапливаться, силы истощаться и даже важные дела перестанут иметь значение. И что самое опасное - хроническая усталость может уложить вас в постель или погнать на обследование к врачам.

Найдите время для медитации, чашки чая, прогулки в парке, чтения книги. Пусть это время будет только вашим и лично для вас. Поверьте, мир за час вашего отсутствия не рухнет.

Игнорирование беспорядка

Окружающая обстановка имеет на вас влияние намного больше, чем вы думаете. Навести порядок в голове и делах довольно сложно, когда вокруг вас царит хаос. Найти любимую футболку в шкафу невозможно, если там не убрано.

Проведите генеральную уборку и разделите все свои вещи на три категории: отправить в мусорное ведро, раздать нуждающимся, буду пользоваться. Это касается всех ваших вещей: одежды, обуви, безделушек, сувениров.

Также стоит избавиться от вещей, у которых нет предназначения в вашем доме или которые никак не могут найти своего места. Вы сразу поймете, насколько вам стало легче дышать.

Пустые разговоры

Мы ежедневно ведем разговоры - с родными, с коллегами по работе, с друзьями. Это могут быть живые беседы, по телефоны или бесконечные переписки. Обратите внимание, какие из них вызывают у вас опустошение и упадок сил. Обычно это болтовня ни о чем или сплетни.

Живите собственной жизнью и не вникайте в то, что вас не касается. Вы удивитесь, сколько сил и энергии каждый день вам поможет сэкономить.

Откладывание на потом

В психологии есть отличный термин - прокрастинация. Это по сути привычка откладывать на потом все важные дела и занимать себя бесполезной работой.

То есть, вместо того, чтобы сделать кусок работы у компа, мы долго рыскаем в интернете и читаем мануалы или же просто скролим соцсети. В результате вы тратите силы зря и даже на то, чтобы принять решение - сделать работу сейчас или отложить ее на потом.

Энергия при этом уходит еще и на состояние постоянного напряжения и чувства вины за то, что задача не выполнена. Не обманывайте себя, не создавайте видимость того, что вы заняты важным делом.

Составьте свой рабочий план и действуйте по нему. Это избавит вас от нервного и умственного истощения и траты энергии в пустоту.

Лучше, выше, круче

Синдром отличника присутствует у многих людей и порой это тоже сжигает много энергии. Желание сделать все на "отлично", независимо от того, каких усилий вам это будет стоить, украдет много вашей энергии впустую. Задумайтесь, стоит ли идеальное выполнение того, чтобы выбиться из сил. И возможно, вы уже сделали достаточно и сверх усилий и так никто не заметит.

Все и сразу

Многозадачность - это удел сверхлюдей на самом деле. Чаще всего попытка сделать все и сразу ведет к не очень хорошим результатам. Концентрация внимания рассеивается, ваша эффективность снижается, утомляемость растет. А в конце дня оказывается, что вы из 10 дел сделали 6, и 2 из них - наполовину.

Выделите немного времени на каждую задачу и делайте их по очереди. Чередуйте разные виды деятельности. Так вы успеете больше, дадите мозгу не закипеть и даже сможете отдохнуть.