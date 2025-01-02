6 звезд, у которых совсем нет друзей

Дружба - это важная часть жизни для многих, но даже знаменитости, которых обожают миллионы, могут оставаться одинокими. Графики, постоянное внимание СМИ и иногда собственные характеры мешают им строить настоящие отношения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о звездах, которые, по их словам или судя по их окружению, почти не имеют друзей.

Бейонсе

На сцене Бейонсе поражает своей уверенностью, яркостью и способностью заряжать энергией многотысячную аудиторию. Однако, как рассказывает ее мать, в повседневной жизни артистка ведет себя совсем по-другому.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Она вовсе не дерзкая, а наоборот - мягкий, добрый и отзывчивый человек. Из-за плотного графика и постоянной занятости у нее почти нет времени на дружбу. Ее ближайшей поддержкой является муж, известный рэпер Джей Зи, который, по сути, заменяет ей всех друзей.

Анджелина Джоли

Отношения с подругами у Анджелины Джоли не складывались еще с детства: она всегда лучше ладила с парнями. С годами ситуация не изменилась. Актриса неоднократно признавалась, что самым важным для нее остается семья, поэтому все свое свободное время она посвящает детям.

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Самым близким и родным человеком для Анджелины была ее мама, Маршелин Бертран, которой она могла доверить самое сокровенное. К сожалению, ее мамы не стало еще в 2007 году, и с тех пор актриса потеряла своего главного друга.

Ричард Гир

Фильм "Красотка" показывает Ричарда Гира как компанейского бизнесмена, который любит громкие мероприятия и светскую жизнь. Однако в реальности все совсем иначе: после двух разводов актер погрузился в буддизм и значительно сузил свой круг общения.

Ричард Гир (фото: Википедия)

Его самые близкие люди - это сын и духовный наставник. Гир избегает контактов с журналистами, а увидеть его в компании даже коллег по кинематографу - настоящая редкость.

Мадонна

Мадонна неоднократно признавалась, что у нее нет близких друзей. Однако свое свободное время она не проводит в одиночестве: звезда охотно посещает светские события и шумные вечеринки среди коллег. Однако позволить им стать частью своего личного пространства она не готова - вероятно, на это есть свои основания.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Меган Фокс

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс часто демонстрирует отстраненность и избегает общения с другими людьми.

"Я интроверт. Мне трудно даются разговоры с людьми. Может, поэтому у меня только один-единственный друг - муж Брайан Остин Грин", - заявила Меган в интервью журналистам.

Меган Фокс (фото: Кинориум)

Наоми Кэмпбел

Известная британская топ-модель Наоми Кэмпбелл считает, что друзья ей не нужны. Она отдает предпочтение общению с людьми, которые могут принести определенную пользу. Когда-то "Черная пантера" даже устроила продажу билетов на празднование своего дня рождения. Возможно, ее непростой характер и является причиной того, что близкие отношения с ней сложно поддерживать?

Наоми Кэмпбел (фото: instagram.com/naomi)