7 зірок, яких переслідували сталкери

Життя знаменитостей часто здається гламурним і безтурботним, але за яскравими посмішками та червоними доріжками ховаються й темні сторони слави. Однією з них є сталкінг - небажана увага, яка іноді переходить межі допустимого.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Тейлор Свіфт, Кендалл Дженнер та ще п’ять зірок, які зіштовхувалися з переслідувачами та змушені були боротися за свою безпеку.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер неодноразово ставала жертвою переслідувань через свою популярність. Модель зізналася, що майже щомісяця у неї з'являється новий сталкер. У 2016 році її будинок намагався атакувати Шавон Маккензі, який сховався біля гаража. Коли Кендалл виїжджала, він несподівано вискочив і наполягав, щоб вона вийшла з автомобіля. Це дуже налякало дівчину, а зловмисника пізніше засудили до шести місяців ув’язнення.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

У 2018 році історія повторилася з іншим переслідувачем, який чотири рази потрапляв на територію її дому. Суд наклав на нього заборону наближатися до Дженнер на п’ять років, але ситуація залишила свій слід на емоційному стані зірки.

Гаррі Стайлз

Одного разу співак допоміг безхатченкові, нагодувавши його, коли той спав на лавці. Цей акт доброти обернувся для Гаррі нав’язливим переслідуванням. Чоловік почав надсилати повідомлення у соцмережах, а згодом навіть намагався фізично контактувати з артистом, пропонуючи йому інтимні стосунки.

Гаррі Стайлз (фото: Вікіпедія)

Пабло Таразага-Ореро, так звали переслідувача, був направлений на психологічне лікування та перебував під громадським наглядом. Однак у 2020 році він порушив заборону та написав Гаррі повідомлення у Facebook, після чого його справа була передана до суду.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт та її батько регулярно отримували листи від Френка Ендрю Гувера, який називав себе "сином Божим" і погрожував фізичною розправою співачці та її рідним. Суд заборонив Гуверу наближатися до Тейлор, але в 2016 році він порушив заборону: спочатку відвідав її концерт, а згодом переслідував до аеропорту.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Охоронці співачки помітили сталкера й одразу викликали поліцію. В результаті чоловіка засудили до 10 років умовного терміну, призначили обов’язкову психологічну оцінку й обладнали трекером, щоб контролювати його пересування.

Кіра Найтлі

Відомі особистості, яких переслідували сталкери, нерідко зіштовхувалися з доволі дивними ситуаціями. Наприклад, актрису Кіру Найтлі переслідував чоловік, який виявив одержимість не тільки нею, але й кішками. Він нявчав під її вікнами, а одного разу навіть написав пісню під назвою «The Fuzzy Kitty Waltz» і відправив її актрисі.

Кіра Найтлі (фото: Кіноріум)

Після затримання з'ясувалося, що чоловік страждав на параноїдальну шизофренію. В його минулому були численні порушення: він робив фото оголених дітей, вдирався в будинки без одягу та надсилав непристойні повідомлення різним людям. Йому було призначено примусове лікування, а також накладено великий штраф.

Джастін Бібер

Історія, яка здатна викликати справжній жах, сталася з Джастіном Бібером. На зірку було сплановано замах, мета якого - викрадення та вбивство. План був організований ув'язненим Дана Мартіном, затятим шанувальником співака, який вирішив реалізувати задум із-за ґрат. Мартін завербував співкамерників, щоб ті знайшли спільників на волі та втілили жахливу ідею в життя.

Джастін Бібер (фоото: Вікіпедія)

Змовники планували викрасти Бібера, вивезти його з міста, каструвати, а згодом убити. Проте в останній момент Мартін розповів охоронцям тюрми про свої плани, здавши всіх учасників змови. Завдяки його зізнанню злочин вдалося попередити, а всіх причетних притягнути до відповідальності.

Бейонсе

Одного разу фанатка Бейонсе, на ім'я Бессі Ессін, переконала себе, що співачка, яка виступає на сцені, - лише її двійник, а справжня Королева Бі приховує свою особистість. Обурена жінка вирішила донести "правду" до світу та вдалася до надмірних дій. Через постійні спроби наблизитися до артистки та її родини Бейонсе звернулася до суду, який заборонив фанатці будь-який контакт із нею та її близькими.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Бред Пітт

Прихильниця Бреда Пітта, Афіна Роландо, зуміла потрапити до його дому, де влаштувалася як у себе. Вона оглянула кімнати, приміряла одяг актора, а потім вирішила відпочити прямо в його ліжку. Поліція, яка прибула на виклик, виявила жінку саме в цій ситуації. Такого розвитку подій не очікували ані правоохоронці, ані сам актор.

Бред Пітт (фото: Вікіпедія)