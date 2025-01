7 зірок, які змінили професію і покинули Голлівуд

Кемерон Діас

Камерон Діаз вперше заявила про себе у Голлівуді завдяки ролі у культовому фільмі "Маска" (1994), де її партнером став Джим Керрі. Її яскрава гра відкрила двері до низки популярних стрічок кінця 90-х і початку 2000-х, серед яких "Щось про Мері", "Весілля мого найкращого друга" та "Ангели Чарлі".

Завдяки своїм успіхам Діаз швидко стала однією з найбільш високооплачуваних актрис, завоювавши прихильність як у комедійних, так і драматичних жанрах.

Кемерон Діас (фото: Кіноріум)

Однак, після одруження з музикантом Бенджі Медденом у 2015 році та народження доньки Реддікс у 2019-му, вона прийняла рішення залишити акторську кар’єру. Камерон вирішила зосередитися на родині та власному розвитку, розповівши, що життя під тиском Голлівуду негативно вплинуло на її благополуччя.

"Я переглянула своє життя і зрозуміла, ким я стала", - зізналася вона в інтерв’ю, наголосивши на виснажливості постійних зйомок.

Сьогодні Діаз присвячує себе оздоровленню, розвиваючи власний бренд Avalon Organics, який пропагує здоровий спосіб життя та турботу про себе.

Бріджит Мендлер

Бріджит Мендлер вперше завоювала симпатії глядачів завдяки ролі Тедді Дункана в популярному серіалі Disney Channel "Удачі, Чарлі". Це шоу, яке виходило в ефір з 2010 по 2014 рік, розповідало про життя підлітка, що намагається поєднати сімейні обов’язки з викликами дорослішання.

Її природність і харизма отримали високу оцінку критиків і прихильність фанатів. Та її талант не обмежувався лише акторством: Бріджит зробила крок у музичну індустрію, випустивши дебютний альбом "Hello My Name Is...", який подарував слухачам хіти на кшталт "Ready or Not". Успіх у двох напрямках зміцнив її репутацію як перспективної зірки Голлівуду.

Бріджит Мендлер (фото: instagram.com/bridgitmendler)

Однак, Мендлер вирішила відійти від акторської кар’єри та яскравого життя знаменитості, щоб присвятити себе навчанню. Вона вступила до Університету Південної Каліфорнії, де здобула ступінь в галузі антропології. Цей вибір був продиктований її бажанням займатися чимось більш значущим і глибоким, що дозволило їй дослідити нові горизонти за межами світу розваг.

Кел Пенн

Кел Пенн став широко відомим завдяки ролі Кумара в культовій комедії "Гарольд і Кумар ідуть до Білого замку", яка вдало поєднала гумор із соціально-культурними темами. Його харизматична гра та бездоганне почуття комедійного моменту зробили його улюбленцем глядачів, а успіх фільму відкрив йому двері до інших популярних проєктів, таких як серіал "Хаус" та інші кінострічки.

Однак Пенн несподівано вирішив залишити акторську кар’єру, щоб присвятити себе роботі в державному секторі. Він приєднався до адміністрації Барака Обами як заступник директора Управління із залучення громадськості в Білому домі.

Кел Пенн (фото: Вікіпедія)

Його рішення було обумовлене щирою відданістю громадській службі та соціальним ініціативам. Хоча згодом він повернувся до акторства, Пенн залишається активним у сфері громадської діяльності та політики, демонструючи, що його талант і вплив сягають далеко за межі кіноіндустрії.

Рік Мораніс

Рік Мораніс став культовою фігурою 1980-х і 1990-х років, завдяки яскравим ролям у таких популярних комедіях, як "Мисливці за привидами", "Кохана, я зменшив дітей" і "Космічні яйця". Його унікальний стиль і тонке комічне чуття принесли йому велику любов глядачів і закріпили його місце в історії поп-культури.

Рік Мораніс (фото: Кіноріум)

Після трагічної втрати дружини Мораніс прийняв непросте, але зворушливе рішення залишити акторську кар’єру, щоб повністю присвятити себе вихованню дітей. Він поставив родинні цінності вище за славу, знайшовши радість і сенс у ролі турботливого батька. Хоча Рік іноді брав участь у проєктах з озвучування, він обрав спокійне життя поза Голлівудом, зосереджуючись на сім’ї та особистих інтересах.

Дрю Беррімор

Дрю Беррімор народилася в родині з довгою акторською історією, але справжнє визнання здобула вже у сім років завдяки ролі у фільмі "Інопланетянин". Рання слава принесла їй як величезний успіх, так і серйозні особисті випробування, які згодом стали поштовхом для кардинальних змін у її житті та кар’єрі.

Дрю Беррімор (фото: Вікіпедія)

Після подолання численних труднощів Беррімор вирішила зосередитися на підприємництві. Вона створила власний бренд Flower Beauty, присвячений стилю життя, і стала його обличчям. Крім того, Дрю запустила денне ток-шоу, яке дозволяє їй об’єднати любов до розповідей та творчості. Її шлях є прикладом стійкості та прагнення залишити по собі значний слід поза межами акторської професії.

Єн Сомерголдер

Єн Сомерголдер здобув широку популярність завдяки ролі харизматичного вампіра Деймона Сальваторе у хітовому серіалі "Щоденники вампіра". Ця роль не лише принесла йому величезну армію фанатів, але й підкреслила його акторський талант, зробивши його одним із найвідоміших облич Голлівуду.

Єн Сомерголдер (фото: instagram.com/iansomerhalder​​​​​​​)

Однак у останні роки Сомерхолдер зосередився на екологічній діяльності. Він заснував фонд Ian Somerhalder Foundation, який займається захистом довкілля та популяризацією екологічно дружніх підходів. Його відданість проблемам навколишнього середовища свідчить про прагнення створювати позитивні зміни за межами світу розваг.

Міра Сорвіно

Міра Сорвіно здобула премію "Оскар" за видатну роль у фільмі Вуді Аллена "Могутня Афродіта". Її майстерність і багатогранність швидко закріпили за нею статус однієї з провідних актрис Голлівуду наприкінці 90-х і на початку 2000-х років. Сорвіно запам’яталася яскравими виступами у стрічках "Вбивці на заміну" та "Возз’єднання старшої школи Ромі та Мікеле".

Міра Сорвіно (фото: Вікіпедія)

Після блискучої кар’єри в Голлівуді акторка вирішила зосередитися на суспільно важливих ініціативах, особливо на боротьбі з торгівлею людьми. Вона стала активною захисницею соціальної справедливості, докладаючи зусиль для привернення уваги до цієї глобальної проблеми. Її діяльність свідчить про щиру відданість гуманітарним проєктам і прагнення використовувати свою славу для досягнення позитивних змін у світі.