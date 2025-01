7 звезд, которые сменили профессию и покинули Голливуд

Кэмерон Диас

Камерон Диаз впервые заявила о себе в Голливуде благодаря роли в культовом фильме "Маска" (1994), где ее партнером стал Джим Керри. Ее яркая игра открыла двери в ряд популярных лент конца 90-х и начала 2000-х, среди которых "Что-то о Мэри", "Свадьба моего лучшего друга" и "Ангелы Чарли".

Благодаря своим успехам Диаз быстро стала одной из самых высокооплачиваемых актрис, завоевав расположение как в комедийных, так и драматических жанрах.

Кэмерон Диас (фото: Кинориум)

Однако, после бракосочетания с музыкантом Бенджи Мэдденом в 2015 году и рождения дочери Реддикс в 2019-м, она приняла решение оставить актерскую карьеру. Камерон решила сосредоточиться на семье и собственном развитии, рассказав, что жизнь под давлением Голливуда негативно повлияла на ее благополучие.

"Я пересмотрела свою жизнь и поняла, кем я стала", - призналась она в интервью, отметив изнурительность постоянных съемок.

Сегодня Диаз посвящает себя оздоровлению, развивая собственный бренд Avalon Organics, который пропагандирует здоровый образ жизни и заботу о себе.

Бриджит Мендлер

Бриджит Мендлер впервые завоевала симпатии зрителей благодаря роли Тедди Дункана в популярном сериале Disney Channel "Удачи, Чарли". Это шоу, которое выходило в эфир с 2010 по 2014 год, рассказывало о жизни подростка, пытающегося совместить семейные обязанности с вызовами взросления.

Ее естественность и харизма получили высокую оценку критиков и благосклонность фанатов. Но ее талант не ограничивался только актерством: Бриджит сделала шаг в музыкальную индустрию, выпустив дебютный альбом "Hello My Name Is...", который подарил слушателям хиты вроде "Ready or Not". Успех в двух направлениях укрепил ее репутацию как перспективной звезды Голливуда.

Бриджит Мендлер (фото: instagram.com/bridgitmendler)

Однако, Мендлер решила отойти от актерской карьеры и яркой жизни знаменитости, чтобы посвятить себя учебе. Она поступила в Университет Южной Калифорнии, где получила степень в области антропологии. Этот выбор был продиктован ее желанием заниматься чем-то более значимым и глубоким, что позволило ей исследовать новые горизонты за пределами мира развлечений.

Кэл Пенн

Кэл Пенн стал широко известным благодаря роли Кумара в культовой комедии "Гарольд и Кумар идут в Белый замок", которая удачно соединила юмор с социально-культурными темами. Его харизматичная игра и безупречное чувство комедийного момента сделали его любимцем зрителей, а успех фильма открыл ему двери в другие популярные проекты, такие как сериал "Хаус" и другие киноленты.

Однако Пенн неожиданно решил оставить актерскую карьеру, чтобы посвятить себя работе в государственном секторе. Он присоединился к администрации Барака Обамы в качестве заместителя директора Управления по привлечению общественности в Белом доме.

Кел Пенн (фото: Википедия)

Его решение было продиктовано искренней преданностью общественной службе и социальным инициативам. Хотя впоследствии он вернулся к актерству, Пенн остается активным в сфере общественной деятельности и политики, демонстрируя, что его талант и влияние простираются далеко за пределы киноиндустрии.

Рик Моранис

Рик Моранис стал культовой фигурой 1980-х и 1990-х годов, благодаря ярким ролям в таких популярных комедиях, как "Охотники за привидениями", "Любимая, я уменьшил детей" и "Космические яйца". Его уникальный стиль и тонкое комическое чутье принесли ему большую любовь зрителей и закрепили его место в истории поп-культуры.

Рик Моранис (фото: Кинориум)

После трагической потери жены Моранис принял непростое, но трогательное решение оставить актерскую карьеру, чтобы полностью посвятить себя воспитанию детей. Он поставил семейные ценности выше славы, найдя радость и смысл в роли заботливого отца. Хотя Рик иногда участвовал в проектах по озвучиванию, он выбрал спокойную жизнь вне Голливуда, сосредотачиваясь на семье и личных интересах.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор родилась в семье с длинной актерской историей, но настоящее признание получила уже в семь лет благодаря роли в фильме "Инопланетянин". Ранняя слава принесла ей как огромный успех, так и серьезные личные испытания, которые впоследствии стали толчком для кардинальных изменений в ее жизни и карьере.

Дрю Бэрримор (фото: Википедия)

После преодоления многочисленных трудностей Бэрримор решила сосредоточиться на предпринимательстве. Она создала собственный бренд Flower Beauty, посвященный стилю жизни, и стала его лицом. Кроме того, Дрю запустила дневное ток-шоу, которое позволяет ей объединить любовь к рассказам и творчеству. Ее путь является примером стойкости и стремления оставить после себя значительный след за пределами актерской профессии.

Йен Сомерхолдер

Йен Сомерголдер получил широкую известность благодаря роли харизматичного вампира Деймона Сальваторе в хитовом сериале "Дневники вампира". Эта роль не только принесла ему огромную армию фанатов, но и подчеркнула его актерский талант, сделав его одним из самых известных лиц Голливуда.

Йен Сомерхолдер (фото: instagram.com/iansomerhalder)

Однако в последние годы Сомерхолдер сосредоточился на экологической деятельности. Он основал фонд Ian Somerhalder Foundation, который занимается защитой окружающей среды и популяризацией экологически дружественных подходов. Его приверженность проблемам окружающей среды свидетельствует о стремлении создавать позитивные изменения за пределами мира развлечений.

Мира Сорвино

Мира Сорвино получила премию "Оскар" за выдающуюся роль в фильме Вуди Аллена "Могущественная Афродита". Ее мастерство и многогранность быстро закрепили за ней статус одной из ведущих актрис Голливуда в конце 90-х и в начале 2000-х годов. Сорвино запомнилась яркими выступлениями в лентах "Убийцы на замену" и "Воссоединение старшей школы Роми и Микеле".

Мира Сорвино (фото: Википедия)

После блестящей карьеры в Голливуде актриса решила сосредоточиться на общественно важных инициативах, особенно на борьбе с торговлей людьми. Она стала активной защитницей социальной справедливости, прилагая усилия для привлечения внимания к этой глобальной проблеме. Ее деятельность свидетельствует об искренней преданности гуманитарным проектам и стремлении использовать свою славу для достижения позитивных изменений в мире.