7 зірок, які відмовилися цілуватися на знімальному майданчику

Ліндсі Лохан

Ліндсі Лохан і Чарлі Шин знялися разом у комедійному хорорі "Дуже страшне кіно 5", що вийшов у 2013 році. Згідно з сюжетом, між їхніми персонажами повинен був відбутися поцілунок, однак Ліндсі рішуче відмовилася. Причиною цього стали скандали навколо Шина, через які актриса не бажала підходити до нього ближче, ніж на пів метра.

У підсумку, для сцени поцілунку задіяли дублерку, проте переписувати інші постільні моменти не стали. Врешті, через відмову Лохан, деякі з цих сцен так і не потрапили до фінальної версії фільму.

Ліндсі Лохан і Чарлі Шин (фото: Кіноріум)

Бред Пітт

Під час зйомок фільму "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" Бред Пітт відмовився від сцени з поцілунком із Кейт Бланшетт. Як з'ясувалося пізніше, причиною була його обережність щодо реакції Анджеліни Джолі, яку він добре знав і хотів уникнути можливих конфліктів. Однак режисер Девід Фінчер був незадоволений цим рішенням і переконав Пітта погодитися на кілька сцен із близькістю.

Бред Пітт і Кейт Бланшетт (фото: Кіноріум)

Вілл Сміт

У 1993 році початківцю Віллу Сміту випала можливість зіграти у фільмі "Шість ступенів відчуження", де його персонаж був геєм і за сюжетом мав поцілувати іншого чоловіка. Однак Сміт вирішив уникнути сцени поцілунку після поради від свого колеги Дензела Вашингтона, який застерігав його від участі в подібних епізодах. У результаті, сцену зняли під таким кутом, щоб виглядало, наче герої справді цілуються, хоча цього насправді не відбулося.

Вілл Сміт (фото: instagram.com/willsmith​​​​​​​)

Дензел Вашингтон

У 1993 році під час зйомок фільму "Справа про пеліканів" Дензел Вашингтон працював разом із Джулією Робертс. Багато чоловіків мріяли про можливість поцілувати секс-символа 90-х, але сам Дензел не поділяв цього бажання. Актор відмовився від сцени поцілунку з Робертс, пояснюючи своє рішення тим, що не хотів засмучувати своїх шанувальниць, які були переважно темношкірими, і становили основну частину його фан-бази.

Дензел Вашингтон і Джулія Робертс (фото: Кіноріум)

Кірк Кемерон

Після весілля з Челсі Ноубл Кірк Кемерон заявив, що не буде цілувати інших жінок - навіть у рамках роботи. Цей принцип він не порушив і на зйомках драми "Вогнетривкий" у 2008 році, де його персонаж мав поцілувати героїню. Щоб уникнути сцени з іншою актрисою, творці фільму запросили Челсі на знімальний майданчик, загримували її під героїню, і в сцені поцілунку Кірк цілував власну дружину. Все відбувалося в напівтемряві, тож для глядачів підміна залишилася непомітною.

Кірк Кемерон і Ерін Беті (фото: Кіноріум)

Різ Уізерспун

Здається, хто б міг відмовитися від поцілунку з Робертом Паттінсоном? Але такі випадки існують. Під час зйомок романтичної драми "Води слонам!" Різ Візерспун вирішила триматися на відстані від свого колеги. Це не мало нічого спільного з антипатією до актора - причиною став серйозний вірус, яким Паттінсон заразив майже всю знімальну групу. Щоб уникнути захворювання, Різ воліла уникати близьких контактів з Робертом.

Різ Уізерспун​​​​​​​ і Роберт Паттінсон (фото: Кіноріум)

Майлз Теллер

Майз Теллер і Шейлін Вудлі зустрілися на зйомках фільму "Захоплюючий час" у 2013 році. Коли дійшло до сцени поцілунку, Майз несподівано відмовився цілувати свою партнерку, пояснюючи це неприємним запахом з її рота. Шейлін була великою прихильницею корейської кухні, зокрема специфічних пряних приправ, які не подобалися Теллеру.

Проте режисер вирішив цю проблему і запропонував Шейлін перед кожною спільною сценою вживати кілька м'ятних цукерок. Завдяки цій простій ідеї, "Захоплюючий час" зрештою отримав номінацію на премію MTV в категорії "Найкращий поцілунок".

Майлз Теллер і Шейлін Вудлі (фото: Кіноріум)