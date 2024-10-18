7 зірок, які стверджують, що бачили привидів і з ними розмовляли

Світ знаменитостей не обмежується лише блиском софітів та червоними доріжками. Деякі зірки поділилися своїми незвичайними історіями про зустрічі з надприродним.

Ванесса Хадженс

Під час інтерв'ю в "Шоу Келлі Кларксон" у квітні 2022 року Ванесса Хадженс поділилася своїм досвідом із духовними сутностями. Вона зазначила, що протягом багатьох років часто зіштовхувалася з надприродним і врешті-решт прийняла те, що може бачити та чути незвичайні речі.

Ванесса згадала подію зі свого дитинства: коли їй було 8 років, вона одного ранку збиралася до школи й помітила, як іграшкова качечка на шнурку почала рухатися поряд із нею сама по собі.

Цей досвід спершу налякав її, і певний час вона намагалася закрити цю частину свого життя. Проте згодом Хадженс вирішила прийняти свою здатність сприймати незвичайне як дар і навчитися з цим жити.

Акторка також розповіла про використання "духовної коробки" - приладу, який допомагає їй вловлювати радіочастоти й швидше аналізувати сигнали. Вона вірить, що електрика, яку цей пристрій створює, дозволяє духам передавати через нього свої повідомлення.

Ванесса Хадженс (фото: instagram.com/vanessahudgens)

Крістен Стюарт

Крістен Стюарт у 2019 році поділилася своїми поглядами на існування духів. В інтерв'ю для Vanity Fair вона зазначила: "Я спілкуюся з ними". Акторка пояснила, що коли знаходиться в незнайомих місцях під час зйомок фільмів, особливо в старих або дивних будинках, вона відчуває певну енергію.

Стюарт зізналася, що іноді буквально звертається до духів і просить їх не турбувати її: "Я кажу: 'Ні, будь ласка, я не можу це терпіти. Хтось інший, але не я'".

Вона додала, що хоч і не може точно визначити, що саме являють собою привиди, але відчуває енергію, яка її оточує, причому не лише від духів, але й від людей, які, за її словами, "забруднюють простір".

Крістен Стюарт​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Хелена Бонем Картер

Готуючись до ролі принцеси Маргарет у 3 сезоні серіалу "Корона", Хелена Бонем Картер вирішила звернутися до медіума, щоб отримати схвалення покійної королівської особи. Вона пояснила, що для неї було важливо мати благословення тієї, кого вона грає, оскільки це пов'язано з великою відповідальністю.

На літературному фестивалі в Челтнемі у 2019 році актриса розповіла, що принцеса Маргарет через медіума висловила радість, що саме Бонем Картер була обрана для цієї ролі, навіть сказавши: "Ти краща за іншу актрису", не уточнивши, хто був іншим кандидатом.

Акторка зазначила, що це типово для Маргарет - робити комплімент, одночасно додаючи нотку сарказму.

Також покійна принцеса дала Хелені кілька порад, як правильно зображати її звички, зокрема щодо куріння. Маргарет сказала, що курила особливим чином, і мундштук був для неї не лише засобом для куріння, а й важливим елементом самовираження.

Хелена Бонем Картер (фото: instagram.com/bonham.carter​​​​​​​)

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер в інтерв'ю для Vogue у 2018 році зізналася, що вона вірить у привидів, хоча не впевнена, чи бачила їх особисто. Модель розповіла про кілька ситуацій, які здавалися їй "примарними".

Однією з таких історій було те, що будинок її мами Кріс Дженнер, де також жила Кайлі Дженнер, нібито переслідував дух. Кендалл згадала, що часто чула кроки на даху, коли вдома нікого не було, а душ Кайлі сам собою вмикався, без видимих причин. На її думку, це могла бути присутність привида.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner​​​​​​​)

Джессіка Альба

Джессіка Альба згадала моторошний досвід, який пережила в дитинстві, коли відчула невидиму силу. В інтерв'ю Sydney Morning Herald вона розповіла, що в той момент відчувала сильний тиск і не могла ні рухатися, ні говорити, ні кричати.

Щось навіть зняло з неї ковдру, але вона залишалася паралізованою в ліжку. Як тільки все закінчилося, Альба злякано побігла до кімнати своїх батьків.

Вона також додала, що після цього інциденту її сім'я вирішила провести обряд благословення будинку та спалювати шавлію, щоб очистити простір.

Джессіка Альба (фото: instagram.com/jessicaalba)

Емма Стоун

Виступаючи в 2014 році на шоу "Late Night with David Letterman", Емма Стоун поділилася історією про те, як відчуває зв’язок із померлим дідусем, навіть незважаючи на те, що ніколи не зустрічала його за життя.

Вона пояснила, що її дідусь залишає їй "кварти" - монети, які ніби з’являються самі собою. Актриса впевнена, що це справа рук її дідуся.

"Це не піддається логіці, це магія", - розповіла Стоун ведучому Девіду Леттерману, вважаючи ці випадки доказом зв’язку між ними через позагробний світ.

Емма Стоун (фото: Вікіпедія)

Кіану Рівз

Зірка "Матриці" одного разу розповів, що в дитинстві став свідком появи привида в Нью-Йорку під час виступу на шоу Jimmy Kimmel Live! у жовтні 2014 року.

Кіану Рівз поділився спогадом: "Ми приїхали з Австралії. Наша няня, Рената, була в спальні. Моя сестра спала, а я просто перебував у кімнаті. Раптом я побачив, як через двері проходить порожня куртка - без тіла і ніг, просто зависла в повітрі, а потім зникла".

"Я був маленьким хлопчиком і подумав: "Це цікаво", а потім звернув увагу на няню, яка виглядала дуже наляканою. І я зрозумів: "О, це справді сталося", - додав актор.

Кіану Рівз​​​​​​​ (фото: Getty Images)