7 звезд, утверждающих, что видели привидений и с ними разговаривали

Ванесса Хадженс

Во время интервью "Шоу Келли Кларксон" в апреле 2022 года Ванесса Хадженс поделилась своим опытом с духовными сущностями. Она отметила, что на протяжении многих лет часто сталкивалась с сверхъестественным и, наконец, приняла то, что может видеть и слышать необычные вещи.

Ванесса вспомнила событие со своего детства: когда ей было 8 лет, она однажды утром собиралась в школу и заметила, как игрушечная уточка на шнурке начала двигаться рядом с ней сама по себе.

Этот опыт сначала испугал ее, и некоторое время она пыталась закрыть эту часть своей жизни. Однако впоследствии Хадженс решила принять свою способность воспринимать необычное как дар и научиться с этим жить.

Актриса также рассказала об использовании "духовной коробки" - прибора, который помогает ей улавливать радиочастоты и быстрее анализировать сигналы. Она верит, что электричество, создаваемое устройством, позволяет духам передавать через него свои сообщения.

Ванесса Хадженс (фото: instagram.com/vanessahudgens)

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт в 2019 году поделилась своими взглядами на существование духов. В интервью Vanity Fair она отметила: "Я общаюсь с ними". Актриса объяснила, что когда находится в незнакомых местах во время съемок фильмов, особенно в старых или странных домах, она чувствует определенную энергию.

Стюарт призналась, что иногда буквально обращается к духам и просит их не беспокоить ее: "Я говорю: 'Нет, пожалуйста, я не могу это терпеть. Кто другой, но не я'".

Она добавила, что хоть и не может точно определить, что именно представляют собой призраки, но чувствует окружающую ее энергию, причем не только от духов, но и от людей, которые, по ее словам, "загрязняют пространство".

Кристен Стюарт​ (фото: Кинориум)

Хелена Бонэм Картер

Готовясь к роли принцессы Маргарет в 3 сезоне сериала "Корона", Хелена Бонэм Картер решила обратиться к медиуму, чтобы получить одобрение покойного королевского лица. Она объяснила, что для нее было важно иметь благословение того, кого она играет, поскольку это связано с большой ответственностью.

На литературном фестивале в Челтнеме в 2019 году актриса рассказала, что принцесса Маргарет через медиума выразила радость, что именно Бонэм Картер была избрана для этой роли, даже сказав: "Ты лучше другой актрисы", не уточнив, кто был другим кандидатом.

Актриса отметила, что это типично для Маргарет - делать комплимент, одновременно добавляя нотку сарказма.

Также покойная принцесса дала Хелене несколько советов, как правильно изображать ее привычки, в том числе курение. Маргарет сказала, что курила особым образом, и мундштук был для нее не только курящим средством, но и важным элементом самовыражения.

Хелена Бонэм Картер (фото: instagram.com/bonham.carter​​)

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер в интервью Vogue в 2018 году призналась, что она верит в привидений, хотя не уверена, видела ли их лично. Модель рассказала о нескольких ситуациях, которые казались ей "призрачными".

Одной из таких историй было то, что дом ее мамы Крис Дженнер, где жила Кайли Дженнер, якобы преследовал дух. Кендалл вспомнила, что часто слышала шаги на крыше, когда дома никого не было, а душ Кайли сам по себе включался без видимых причин. По ее мнению, это могло быть присутствие призрака.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner​​)

Джессика Альба

Джессика Альба вспомнила жуткий опыт, который пережила в детстве, когда почувствовала невидимую силу. В интервью Sydney Morning Herald она рассказала, что в тот момент испытывала сильное давление и не могла ни двигаться, ни говорить, ни кричать.

Что-то даже сняло с нее одеяло, но оно оставалось парализованным в постели. Как только все закончилось, Альба испуганно побежала в комнату родителей.

Она также добавила, что после этого инцидента ее семья решила провести обряд благословения дома и сжигать шалфей, чтобы очистить пространство.

Джессика Альба (фото: instagram.com/jessicaalba)

Эмма Стоун

Выступая в 2014 году на шоу Late Night with David Letterman, Эмма Стоун поделилась историей о том, как чувствует связь с умершим дедушкой, даже несмотря на то, что никогда не встречала его при жизни.

Она объяснила, что ее дедушка оставляет ей "кварты" - монеты, словно появляющиеся сами собой. Актриса уверена, что это дело рук ее дедушки.

"Это не поддается логике, это магия", - рассказала Стоун ведущему Дэвиду Леттерману, считая эти случаи доказательством связи между ними через загробный мир.

Эмма Стоун (фото: Википедия)

Киану Ривз

Звезда "Матрицы" однажды рассказал, что в детстве стал свидетелем появления привидения в Нью-Йорке во время выступления на шоу Jimmy Kimmel Live! в октябре 2014 года.

Киану Ривз поделился воспоминанием: "Мы приехали из Австралии. Наша няня, Рената, была в спальне. Моя сестра спала, а я просто находился в комнате. Вдруг я увидел, как через дверь проходит пустая куртка - без тела и ног, просто зависла в воздухе, а затем исчезла".

"Я был маленьким мальчиком и подумал: "Это интересно", а затем обратил внимание на няню, которая выглядела очень напуганной. И я понял: "О, это действительно произошло", - добавил актер.

Киану Ривз​ (фото: Getty Images)