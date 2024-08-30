7 зірок, які давно відмовилися від м'яса

Айшварія Рай

Індійська модель і актриса вважається однією з найкрасивіших жінок світу. Важко повірити, що Айшварії Рай уже 50 років: незважаючи на вік, колишня міс світу має чудовий вигляд. У чому ж її секрет? Після народження доньки 2011 року Айшварія набрала понад 25 кілограмів.

Їй вдалося ефективно скинути вагу завдяки дієті, заснованій на відмові від м'яса. Повернувшись у форму, знаменитість вирішила остаточно перейти на вегетаріанство.

Айшварія Рай (фото: Getty Images)

Дженніфер Лопес

Жорстка дисципліна та самоконтроль - основні принципи, яких дотримується Джей Ло. Уже давно зірка виключила зі свого життя каву, не п'є алкоголь і дотримується здорового харчування.

Вона активно підтримує вегетаріанство, стверджуючи, що відмова від м'яса дає їй змогу почуватися настільки добре і легко, що здається, ніби вона може злетіти.

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Єва Мендес

Час немов не владний над латиноамериканською акторкою: важко повірити, що цій красуні вже 50 років, адже вона виглядає максимум на 30. У чому ж секрет її приголомшливої форми? Відповідь очевидна - регулярні тренування і правильне харчування.

Актриса не любить дієти, але збалансований раціон і відмова від м'яса допомагають їй підтримувати нормальну вагу і гармонію тіла.

Єва вважає за краще вживати багато овочів, фруктів, зелені, а також додає до щоденного раціону висівки, насіння льону і риб'ячий жир. Рослинна їжа наповнює актрису енергією і бадьорістю, а також сприятливо впливає на стан шкіри обличчя.

Єва Мендес (фото: instagram.com/evamendes)

Райан Гослінг

Чоловік Єви Мендес не відстає від своєї обраниці: у свої 43 ррки він має значно молодший вигляд. Хоча стрункість йому дана від природи, його мускулисте тіло - результат наполегливих тренувань у спортзалі.

Раян - великий любитель солодкого, але завдяки самодисципліні він замінив шкідливі солодощі на протеїнові коктейлі та банани. Свого часу актор, як і його дружина, відмовився від м'яса, але він все ще обожнює страви з кальмарів і різні види сиру.

Раян переконаний, що відмова від продуктів тваринного походження допомагає йому почуватися набагато краще, легше та енергійніше.

Райан Гослінг (фото: Getty Images)

Бред Пітт

Крім регулярних тренувань, правильного харчування і низьковуглеводних дієт, 60-річний актор використовує незвичайні методи, щоб зберегти молодість і ідеальну фізичну форму.

Наприклад, він регулярно здійснює захоплюючі польоти на сталевому тросі над гірськими ущелинами і захоплюється серфінгом. До того ж, уже багато років голлівудська зірка не їсть м'яса, зазначаючи, що це допомагає йому легко підтримувати форму і завжди залишатися в тонусі.

Бред Пітт​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Кейт Вінслет

Секрет вічної молодості акторки полягає в любові та прийнятті себе, при цьому приділяючи увагу своєму здоров'ю. Кейт насамперед виключила зі свого раціону м'ясо і молочні продукти, зробивши акцент на зелених овочах, рибі та морепродуктах.

Вегетаріанство дає їй змогу залишатися бадьорою та енергійною, незважаючи на насичений робочий графік.

Кейт Вінслет (фото: Кіноріум)

Джессіка Честейн

Основними секретами невичерпної енергії, чудового самопочуття і стрункої фігури акторки є здорове харчування, відмова від м'яса і велика кількість зеленого чаю з жасмином протягом дня. Джессіка вибирає "фітнес для душі" - такі заняття, як йога і їзда на велосипеді. У свої 47 років Джессіка Честейн виглядає значно молодшою за своїх ровесниць.

Джессіка Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain​​​​​​​)