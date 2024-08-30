7 звезд, которые давно отказались от мяса

Айшвария Рай

Индийская модель и актриса считается одной из самых красивых женщин в мире. Трудно поверить, что Айшварии Рай уже 50 лет: несмотря на возраст, бывшая мисс мира выглядит великолепно. В чем же секрет? После рождения дочери 2011 Айшвария набрала более 25 килограммов.

Ей удалось эффективно сбросить вес благодаря диете, основанной на отказе от мяса. Вернувшись в форму, знаменитость решила окончательно перейти на вегетарианство.

Айшвария Рай (фото: Getty Images)

Дженнифер Лопес

Жесткая дисциплина и самоконтроль - основные принципы, которых придерживается Джей Ло. Уже давно звезда исключила из своей жизни кофе, не пьет алкоголь и придерживается здорового питания.

Она активно поддерживает вегетарианство, утверждая, что отказ от мяса позволяет ей чувствовать себя настолько хорошо и легко, что кажется, будто она может взлететь.

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Ева Мендес

Время словно не властно над латиноамериканской актрисой: трудно поверить, что этой красотке уже 50 лет, ведь она выглядит максимум на 30. В чем же секрет ее потрясающей формы? Ответ очевиден - регулярные тренировки и правильное питание.

Актриса не любит диеты, но сбалансированный рацион и отказ от мяса помогают ей поддерживать нормальный вес и гармонию тела.

Ева предпочитает употреблять много овощей, фруктов, зелени, а также добавляет в ежедневный рацион отруби, семена льна и рыбий жир. Растительная пища наполняет актрису энергией и бодростью, а также благоприятно влияет на состояние кожи лица.

Ева Мендес (фото: instagram.com/evamendes)

Райан Гослинг

Чоловік Єви Мендес не відстає від своєї обраниці: у свої 43 ррки він має значно молодший вигляд. Хоча стрункість йому дана від природи, його мускулисте тіло - результат наполегливих тренувань у спортзалі.

Раян - великий любитель солодкого, але завдяки самодисципліні він замінив шкідливі солодощі на протеїнові коктейлі та банани. Свого часу актор, як і його дружина, відмовився від м'яса, але він все ще обожнює страви з кальмарів і різні види сиру.

Раян переконаний, що відмова від продуктів тваринного походження допомагає йому почуватися набагато краще, легше та енергійніше.

Райан Гослинг (фото: Getty Images)

Брэд Питт

Помимо регулярных тренировок, правильного питания и низкоуглеводных диет, 60-летний актер использует необычные методы, чтобы сохранить молодость и идеальную физическую форму.

Например, он регулярно совершает захватывающие полеты на стальном тросе над горными ущельями и увлекается серфингом. К тому же, уже много лет голливудская звезда не ест мяса, отмечая, что это помогает ему легко поддерживать форму и всегда оставаться в тонусе.

Брэд Питт​ (фото: Getty Images)

Кейт Уинслет

Секрет вечной молодости актрисы заключается в любви и принятии себя, при этом уделяя внимание своему здоровью. Кейт в первую очередь исключила из своего рациона мясо и молочные продукты, сделав акцент на зеленых овощах, рыбе и морепродуктах.

Вегетарианство позволяет ей оставаться бодрой и энергичной, несмотря на насыщенный рабочий график.

Кейт Уинслет (фото: Кинориум)

Джессика Честейн

Основными секретами неисчерпаемой энергии, превосходного самочувствия и стройной фигуры актрисы являются здоровое питание, отказ от мяса и обилие зеленого чая с жасмином в течение дня. Джессика выбирает "фитнес для души" - такие занятия, как йога и езда на велосипеде. В свои 47 лет Джессика Честейн выглядит значительно моложе своих ровесниц.

Джессика Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)