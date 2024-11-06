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За ким Пенсильванія? Хто перемагає у штаті, який може вирішити долю виборів в США

Пенсильванія, Середа 06 листопада 2024 03:28
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За ким Пенсильванія? Хто перемагає у штаті, який може вирішити долю виборів в США Фото: Дональд Трамп та Камала Гарріс, кандидати в президенти США (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У чотирьох так званих "хитких штатах" вже закінчилось голосування за президента США та почався підрахунок голосів. Один з них - Пенсильванія, від якої може залежати доля виборів.

РБК-Україна розповідає, хто лідирує у Пенсильванії та інших "хитких" штатах.

Станом на зараз у Пенсильванії пораховано 5% голосів. І хоча американські ЗМІ не поспішають віддавати перемогу одному з кандидатів, за попередніми результатами, з великим відривом лідирує Камала Гарріс - 75%. Дональд Трамп, попередньо, здобуває підтримку близько 25% виборців Пенсильванії.

Перемога у Пенсильванії принесе кандидату 19 виборників (для перемоги потрібно 270) - це найбільша кількість виборників серед "хитких" штатів. Трамп, виступаючи по радіо, вже встиг заявити, що перемога у Пенсильванії забезпечить йому президентське крісло.

Яка ситуація в інших "хитких" штатах

Окрім Пенсильванії, голосування закінчилось у Північній Кароліні, Джорджії та Мічигані. Там вже теж триває підрахунок голосів.

У Північній Кароліні, за результатами підрахунку 4% голосів, лідирує Гарріс. У Джорджії, де порахували 48%, перемагає Трамп. У Мічигані, після підрахунку 4%, лідирує Гарріс.

Наразі перемога не була присуджена одному з кандидатів у жодному з цих "хитких" штатів. Оскільки пораховано ще мало голосів, то згодом результат голосування в цих штатах може змінитися.

Нагадаємо, результати національного екзит-полу Edison Research, показали, що 48% американців підтримують Гарріс, і лише 44% - Трампа.

Крім того, екзит-поли прогнозують перемогу Гарріс у більшості "хитких" штатів.

Слідкуйте за результатами американського голосування разом з РБК-Україна за посиланням.

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