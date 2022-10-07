7 жовтня: чому цей день особливий, що не можна робити, у кого день ангела

У матеріалі Styler читайте про всі традиції та заборони цього свята, а також у кого день ангела.

Мучениця у 18 років була заручена з юнаком із багатої родини. Але, почувши проповідь апостола Павла, вирішила стати християнкою і не виходити заміж. Юнак поскаржився правителю міста, і апостола заарештували. Фекла таємно вночі втекла з дому і пробралася до в'язниці. Там три дні вона провела біля ніг проповідника, доки її не знайшли.

За рішенням суду святого Павла вигнали з міста, а Феклу засудили до багаття. Але дощ не дав полум'ю торкнутися дівчини. Вона пішла за Павлом. Оселившись у печері, Фекла силою своєї віри багатьох вилікувала та обернула на шлях християнства. Вона дожила до глибокої старості та у віці 90 років померла.

У народі вірили, що все, що зав'яжеш на Феклу, не можна розв'язати. Тож у цей день часто грали весілля. Наші пращури вважали, що шлюб, укладений 7 жовтня, буде дуже міцним та щасливим.

Цього дня треба молитися святій Феклі, просячи про все, чого зараз потребуєте.

Головні прикмети 7 жовтня

Грім гримить – зима буде теплою та малосніжною.

На дубі багато жолудів - зима виявиться не морозною, а наступного літа буде хороший урожай.

Птахи ширяють низько - зима прийде скоро і буде морозною.

Сонце яскраво світить – чекайте зміни погоди.

Що не можна робити на день Фекли

Цього дня не можна давати гроші у борг, а також самому позичати.

Не варто вживати алкоголь.

7 жовтня не варто погано про рідних чи близьких, щоб не спричинити лихо.

Не варто відмовляти у допомозі, щоб і самому весь наступний рік не потребувати.

У кого сьогодні іменини

Сьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Степан, Сергій, Павло, Ібрагім, Давид, Владислав, Віталій, Василь, Антон, Андрій та Фекла.