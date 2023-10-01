"7-й кілометр", "Калинка", "Барабашово". Звідки пішли назви найбільших ринків України

"7-й кілометр"

Ринок "7-й кілометр" ("Промтоварний ринок") - один із найбільших у Східній Європі. Розташований в Овідіопольському районі Одеської області.

Його історія розпочалась у грудні 1989 року, коли перших кооператорів зі Старокінного ринку в самому серці Одеси буквально "переселили" за місто - на занедбані кукурудзяні поля радгоспу "Авангард".

Вони простягались неподалік залізничної станції, яку було відкрито під назвою "Роз'їзд 7 км" (нині це вузлова вантажна станція "Одеса-Західна").

По суті це був 7-й кілометр Ізмаїльського напрямку - поруч проходила автомобільна траса на Овідіополь, де стояв покажчик із написом "7 км". Він і став для багатьох найкращим орієнтиром.

Так торговельні павільйони виглядають ззовні (фото: 7km.net)

На новому "товчку" одесити (здебільшого, бюджетники, що підробляли) торгували дефіцитними товарами спершу з газет і розкладачок.

Після того, як чутки про нову торгову точку розлетілися поміж людьми, "7-й кілометр" почав активно рости та розвиватись. Там можна було знайти все - від ексклюзивних джинсів (привезених моряками з-за кордону), до товарів широкого вжитку (яких катастрофічно не вистачало в магазинах).

Засновником офіційного ринку вважають Віктора Добрянського. На той час він головував у радгоспі "Авангард" і зміг домогтися від влади дозволу здати покинуте радгоспне поле в оренду промисловому ринку, зареєстрованому як "Авангард".

Для зручності й безпеки (як продавців, так і покупців) ділянку землі, на якій велась торгівля, було спершу огороджено, а дещо згодом - заасфальтовано.

А так відбувається торгівля з контейнерів (фото: 7km.net)

Пізніше було схвалене рішення про спорудження металевих торгових столів, навісів і ящиків із замками (для зберігання товарів уночі). Так виник перший торговий майданчик "7-го кілометра", що згодом отримав назву "Поле чудес".

Територію почали охороняти і популярний серед городян та приїжджих ринок став обростати торговельно-складською інфраструктурою.

Нині на території ринку у понад 75 га (загальна площа ринку - близько 110 га) розташовано чотири торгові майданчики, умовно поділені за групами товарів на сектори.

Інфраструктура ринку складається із: близько 15 тисяч торгових та складських об'єктів, восьми автомобільних парковок, автостанції, банку, пожежної частини, трьох медпунктів і швидкої допомоги, відділення поліції, комплексу з реалізації продовольчих товарів, мережі кафе і ресторанів (10 кухонь світу).

Центральний в'їзд на "7-й кілометр" (фото: 7km.net)

"Калинка"

"Калинка" ("Калинівський ринок") - один із найбільших ринків України. Перебуває у власності територіальної громади Чернівців.

Історія ринку розпочалась наприкінці 80-х - на початку 90-х років. Тоді у Чернівцях почали масово створюватись осередки стихійної торгівлі. Закордонний крам збували фактично з капотів автівок, з-під поли.

Для того, щоб спрямувати масову торговельну діяльність буковинців зі стихійного в організоване русло, міська влада вирішила винести торгівлю за межі міста. Для цього обрали ділянку поблизу новозбудованого мосту через річку Прут. Там, на непридатній для господарської діяльності ділянці (після будівництва мосту), на утрамбованій території й було створено ринок. Відтоді він неодноразово реорганізовувався.

Чому ринок почали називати "Калинка", достеменно невідомо. Одні припускають, що назва пов'язана з вулицею Калинівською, інші певні, що назва походить від символу України - калини.

"Калинка" (фото: facebook.com/kalinka2018)

Офіційною датою заснування ринку вважається 19 червня 1990 року, коли було створено мале підприємство "Госпрозрахунковий міський торговий центр".

Спершу міська влада розглядала цей ринок як тимчасовий, але інший речовий ринок (на вулиці Руській) збудувати, як планувалося, не вдалося. Тому в 1997 році "заміський" ринок був реорганізований у Комунальне підприємство Міський торговельний комплекс "Калинівський ринок".

Нині "Калинка" є сучасним торговельними комплексом європейського рівня, що забезпечує роботою тисячі городян і мешканців навколишніх сіл та вносить неабиякий фінансовий вклад у бюджет обласного центру.

На семи торгових секторах ринку облаштовано майже 10 тисяч торговельних об'єктів в яких працює близько 20 тисяч підприємців. Ще один сектор - господарський. На території ринку (загальною площею 35,4 га) розміщені банківські установи, аптеки, безкоштовні громадські вбиральні, два медпункти. Наявна розвинена транспортна та соціальна інфраструктури.

Панорама на ринок з висоти пташиного польоту (фото: kalinkabazar.com)

"Барабашово"

"Барабашово" (ТЦ "Барабашово") - також один з найбільших ринків Східної Європи. Його вважають "візитівкою" Харкова і торговою Меккою України.

Історія ринку починається на незабудованій ділянці на захід від станції метро "імені Академіка Барабашова". Там утворився невеликий стихійний продовольчий ринок, орієнтований на мешканців навколишніх кварталів приватного сектора (Тюринка та Рашкіна дача).

Торговельні ряди (фото: barabashovo.ua)

У 1995 році ринок було зареєстровано офіційно. Перша назва нового торговельного об'єкту - "Речовий ринок по проспекту 50-річчя ВЛКСМ біля станції метро імені Академіка Барабашова". Через рік її змінили на "Торговельний центр біля станції метро "імені Академіка Барабашова".

Саме розташування біля станції метро, названої на честь видатного харківського астронома, і стало причиною виникнення "народної" назви - "Барабашово".

Найперший торговий майданчик - так звані "Кам'яні ряди" ("Кам'янка") зберігся й донині (хоча його було дещо реконструйовано).

Із року в рік територія та інфраструктура торговельного центру збільшувалися. Ринок "дійшов" до ще одного виходу зі станції метро. При цьому викуповувалися та знищувалися приватні будинки, що були розміщені навколо торговельних майданчиків.

Магазинчики на території ТЦ (фото: barabashovo.ua)

Нині "Барабашово" входить у топ-20 найбільших оптово-роздрібних комплексів у світі (має площу понад 75 га). Територія торговельного центру розділена на вісім основних майданчиків - за асортиментом товарів і розташуванням. Загальна кількість торговельних і складських місць - близько 18 000.

Інфраструктура ринку складається із: 16 автостоянок, двох роздрібних гіпермаркетів, відділень банків, банкоматів, пунктів обміну валют, медичного центру, аптеки, стаціонарних і мобільних кафе, пожежної бригади, міського відділення МВС, мечеті "Аль-Каусар".

Такий вигляд "Барабашово" має згори (фото: barabashovo.ua)