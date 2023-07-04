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У Києві на базарах заборонили продавати популярні продукти: список

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Київ, Вівторок 04 липня 2023 10:57
У Києві на базарах заборонили продавати популярні продукти: список Фото: на ярмарках в Києві заборони продавати м'ясо і молоко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На сільськогосподарських та сезонних ярмарках у Києві тимчасово припинять реалізацію харчових продуктів, що швидко псуються. Заборона буде діяти із 4 до 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За даними прес-служби, заборона торкнеться таких продуктів:

  • свіже м’ясо,
  • м’ясопродукти та ковбасні вироби,
  • жива та свіжоморожена рибу,
  • морепродукти,
  • молоко і молочна продукція,
  • кондитерські вироби з кремом тощо.

Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" і "Київська спадщина", що підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Окрім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.

За даними прес-служби, таке рішення прийняли під час наради щодо організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці.

Як повідомляло РБК-Україна, липень є найтеплішим місяцем року. У середньому по Україні очікується температура від 20 до 25 градусів тепла.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів в період воєнного стану, скоротивши перелік товарів. Урядом також прийнято рішення щодо скасування процедури декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення.

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