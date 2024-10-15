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7 вправ для зменшення талії та отримання підтягнутого живота за 30 днів

Які вправи допоможуть зменшити жир на животі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб зменшити об'єми талії, допоможуть прості вправи, які можна виконувати навіть вдома. Вони будуть сприяти ефективній втраті жиру та схудненню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

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"Велосипед"

Вправа дуже ефективна для зміцнення м’язів. Цей рух також спрямований на косі м’язи, щоб допомогти зменшити жир на животі.

 Проведіть гирю між ногами

 Опустіть її назад та знову підніміть.

Спочатку присядьте, а потім опустіться у планку та зробіть одне віджимання.

Візьміть м'яч і повністю підніміть його над головою та нахиліться з них до ніг. Під час вправи рухи повинні бути швидкими, щоб спалити якомога більше калорій.

Підйом гантелей

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