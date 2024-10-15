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7 упражнений для уменьшения талии и получения подтянутого живота за 30 дней

Какие упражнения помогут снизить жир на животе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы уменьшить объемы талии, помогут простые упражнения, которые можно выполнять даже дома. Они будут способствовать эффективной потере жира и похудению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

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Упражнение очень эффективно для укрепления мышц. Это движение также направлено на косые мышцы, чтобы помочь снизить жир на животе.

Проведите гирю между ногами,

Опустите ее обратно и снова поднимите.

Сначала присядьте, а затем опуститесь в планку и сделайте одно отжимание.

Возьмите мяч и полностью поднимите его над головой и наклонитесь к ногам. Во время упражнения движения должны быть быстрыми, чтобы сжечь как можно больше калорий.

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