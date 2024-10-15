7 упражнений для уменьшения талии и получения подтянутого живота за 30 дней

Американский фитнес-тренер Ментус

"Велосипед"

Упражнение очень эффективно для укрепления мышц. Это движение также направлено на косые мышцы, чтобы помочь снизить жир на животе.

Проведите гирю между ногами,

Опустите ее обратно и снова поднимите.

Сначала присядьте, а затем опуститесь в планку и сделайте одно отжимание.

Возьмите мяч и полностью поднимите его над головой и наклонитесь к ногам. Во время упражнения движения должны быть быстрыми, чтобы сжечь как можно больше калорий.

Подъем гантелей