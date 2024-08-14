7 вправ, які допоможуть перевірити рівень фізичної підготовки

Визначити загальну фізичну форму можна за допомогою простих вправ просто вдома. Спорт передбачає баланс сили, витривалості, гнучкості та рівноваги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Станьте у положення, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Опустіть тіло, поки груди майже не торкнуться підлоги. Поверніться у вихідне положення.
Виконайте три підходи по 10-15 повторень.
Прийміть положення планки, ставши на лікті. Затримайтеся в цьому положенні, тримаючи тіло в прямій лінії.
Прагніть зробити 3 підходи по одній хвилині.
Ляжте на бік, випрямивши ноги і підніміть стегна, щоб тіло утворювало пряму лінію.
Затримайтеся в цьому положенні на 60 секунд. Потім повторіть на інший бік.
Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон. Бігайте на місці, піднімаючи коліна якомога вище. Тримайте швидкий темп.
Виконайте 3 підходи по одній хвилині.
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Потім присядьте, поклавши руки на підлогу. Поверніть ноги в положення планки, а потім відразу ж зробіть присідання.
Виконайте 3 підходи по 10 повторень.
Встаньте на одне коліно, утворюючи кут 90 градусів. Висуньте стегна вперед, відчуваючи розтягнення стегна задньої ноги.
Затримайтеся на 30 секунд. Потім повторіть на іншу ногу.
Встаньте на одну ногу, а іншу трохи підніміть позаду. Зігніться в стегнах, опустіть тулуб, витягнувши підняту ногу назад.
Поверніться у вихідне положення. Виконайте 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу.
Раніше ми повідомляли про 8 вправ, які допоможуть зменшити жир на животі у 50 років.
Також читайте, як швидко схуднути, не рахуючи калорій.