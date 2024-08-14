7 упражнений, которые помогут проверить уровень физической подготовки

Определить общую физическую форму можно с помощью простых упражнений просто в доме. Спорт подразумевает баланс силы, выносливости, гибкости и равновесия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Станьте в положение, расставив руки чуть шире, чем на ширине плеч. Опустите тело, пока грудь почти не коснутся пола. Вернитесь в исходное положение.
Выполните три подхода по 10-15 повторений.
Примите положение планки, став на локти. Задержитесь в этом положении, держа тело в прямой линии.
Старайтесь сделать 3 подхода по одной минуте.
Лягте на бок, выпрямив ноги и приподнимите бедра, чтобы тело образовывало прямую линию.
Задержитесь в этом положении на 60 секунд. Затем повторите на другую сторону.
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Бегайте на месте, приподнимая колени как можно выше. Держите быстрый темп.
Выполните 3 подхода по одной минуте.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Затем присядьте, положив руки на пол. Поверните ноги в положение планки, а затем сразу сделайте приседания.
Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Встаньте на одно колено, образуя угол 90 градусов. Выдвиньте бедра вперед, чувствуя растяжение бедра задней ноги.
Задержитесь на 30 секунд. Затем повторите на другую ногу.
Встаньте на одну ногу, а другую немного поднимите сзади. Согнитесь в бедрах, опустите туловище, вытащив приподнятую ногу назад.
Вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
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