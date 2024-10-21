5 незвичайних природних явищ, які можна побачити тільки в Україні

Україна - це не лише багата історія та культура, але й унікальні природні явища, які приваблюють дослідників та туристів з усього світу. У різних куточках країни можна побачити природні феномени, яких немає ніде більше на планеті або принаймні в Європі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про п’ять унікальних природних явищ нашої країни, які варто побачити на власні очі.

Олешківські піски

Олешківські піски в Херсонській області - це найбільша піщана пустеля в Європі. Попри свій відносно невеликий розмір (близько 160 тисяч гектарів), вона є надзвичайно незвичайним місцем для Європи.

Тут можна побачити справжні бархани, висота яких сягає до 5 метрів. Влітку температура піску підіймається до +70°C, а місцевий мікроклімат дозволяє формуватися оазисам, де ростуть унікальні для України рослини. Це дивовижний феномен, де піщані простори сусідять з густими лісами та озерами.

Олешківські піски (фото: Вікіпедія)

Рожеве озеро Сиваш

Озеро Сиваш на півдні України - це унікальне солоне озеро, відоме своїм рожевим кольором води. Такий дивовижний відтінок зумовлений наявністю в озері мікроорганізмів - галофільних водоростей, які в процесі життєдіяльності виділяють пігменти.

Рожевий Сиваш також вражає високим рівнем солоності, що створює ефект плавучості, подібний до Мертвого моря.

Озеро Сиваш (фото: kirillovka.ks.ua)

Дністровський каньйон

Дністровський каньйон - один з найбільших у Європі, розташований на межі чотирьох областей: Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. Висота скель тут досягає 250 метрів, а річка Дністер робить численні мальовничі вигини.

Особливістю каньйону є його мікроклімат - тут можна побачити рідкісні для України рослини та тварини. Це одне з найкрасивіших місць в країні, яке приваблює любителів активного відпочинку, байдаркових сплавів та піших походів.

Дністровський каньйон (фото: Вікіпедія)

Базальтові стовпи Рівненщини

Унікальний природний феномен базальтових стовпів можна побачити поблизу села Базальтове на Рівненщині. Ці гігантські шестикутні колони утворилися мільйони років тому внаслідок застиглої лави. Вони мають ідеальні геометричні форми, які створюють враження, ніби їх виготовили руками людини.

Це одне з небагатьох місць у світі, де такі природні базальтові утворення можна спостерігати в такій величезній кількості, що робить його унікальним як для України, так і для всієї Європи.

Базальтові стовпи Рівненщини (фото: Вікіпедія)

Кам'яне село

У Житомирській області розташоване дивовижне місце - Кам'яне село. Це заповідник, що складається з величезних валунів, які нагадують будинки, розкидані серед густого лісу. За легендою, це було справжнє село, яке за свою нечестивість було скам'яніло Богом.

Науковці вважають, що валуни залишилися тут після танення льодовика. Кам'яне село стало популярним місцем серед любителів езотерики, оскільки деякі вірять, що воно має особливу енергетику.

Кам'яне село (фото: Вікіпедія)