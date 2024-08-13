7 випадків, коли у прибиранні вам краще за все допоможе кока-кола

Видалення іржі

Кока-кола може бути дешевшим варіантом для видалення іржі в порівнянні з комерційними засобами, але вона працює не так швидко, тому вам знадобиться трохи терпіння. Цей напій допоможе усунути невеликі плями іржі на металевих поверхнях. Щоб уникнути надмірної піни, використовуйте колу, яка трохи вивітрилася.

Для великих предметів, таких як хромовані бампери автомобілів, налийте трохи коли на чисту вологу губку або складений шматок алюмінієвої фольги. Для дрібніших речей, таких як інструменти або гайки, помістіть їх у контейнер і залийте достатньою кількістю коли, щоб повністю покрити. Залиште на 24 години і потім очищайте за допомогою неметалевої губки.

Чищення каструль і сковорідок

Налийте кока-колу на обгорілі ділянки каструль і сковорідок та дайте їй попрацювати протягом кількох годин. Потім вилийте газованку в раковину і обережно зітріть залишки пластиковим скребком або неабразивною губкою.

Цей метод також ефективно видаляє пригорілий жир, повертаючи предметам їх первісний блиск. Якщо кола не впоралася з усіма забрудненнями, додайте ще трохи напою і посипте сіллю для підсилення очищувального ефекту.

Боротьба з жирними плямами на одязі

Ортофосфорна кислота в кока-колі здатна розщеплювати засохлу олію на тканинах. Однак, не варто використовувати цей метод на дорогих матеріалах, таких як шовк або кашемір - краще звернутися до хімчистки.

Для бавовняних і поліестерових тканин, просто налийте колу безпосередньо на пляму і акуратно втирайте її м'якою зубною щіткою або губкою. Залиште на 15 хвилин, після чого виперіть вручну або в пральній машині. Якщо пляма не зникла повністю, повторіть процес.

Знищення комах у приміщенні та на вулиці

Для боротьби з фруктовими мухами та іншими дрібними комахами в будинку використовуйте порожню пляшку від кока-коли. Відріжте приблизно чверть верхньої частини пляшки, переверніть її догори дном і вставте в дно.

Налийте близько 1 склянки свіжої кока-коли в пастку та розмістіть її біля місць, де оселилися комахи. Солодкість напою привабить їх, і вони або потонуть, або не зможуть втекти через вузький отвір.

Для боротьби з комахами на вулиці використовуйте кока-колу для обприскування рослин. Вона приверне шкідників, але не приваблює мурах. Якщо у вас є слизняки, залиште миску з кока-колою в саду на ніч, і вони потонуть у напої.

Чищення плиткових швів

Використовуйте кока-колу для видалення плям на затирці між кахелем. Налийте її на затірки у ванній, де накопичився мильний наліт, цвіль і бруд. Нанесіть напій за допомогою пляшки з розпилювачем або губки, а також можна використати чисту зубну щітку.

Оскільки газована вода може бути липкою, не використовуйте занадто багато. Залиште на 15 хвилин, а потім витріть мильною водою.

Покращення росту рослин

Додавання кока-коли в компостну купу може прискорити розкладання органічних матеріалів завдяки цукрах і кислотності. Налийте трохи напою в компост раз на тиждень або в ґрунт навколо рослин, що люблять кисле середовище, такі як рододендрони і азалії. Це також може допомогти в боротьбі з бур'янами.

Видалення запахів

Якщо в квартирі з’явився неприємний запах або у вас є домашні тварини, додайте кока-колу разом із пральним порошком у відро з водою і витріть підлогу. Для речей, які пахнуть рибою або іншими сильними запахами, залийте їх кока-колою і виперіть з порошком.