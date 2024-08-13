7 случаев, когда в уборке вам лучше всего поможет кока-кола

Удаление ржавчины

Кока-кола может быть более дешевым вариантом для удаления ржавчины по сравнению с коммерческими средствами, но она работает не так быстро, поэтому вам понадобится немного терпения. Этот напиток поможет устранить небольшие пятна ржавчины на металлических поверхностях. Чтобы избежать чрезмерной пены, используйте немного выветрившуюся колу.

Для больших предметов, таких как хромированные бамперы автомобилей, налейте чуть-чуть когда на чистую влажную губку или сложенный кусок алюминиевой фольги. Для более мелких вещей, таких как инструменты или гайки, поместите их в контейнер и залейте достаточным количеством кольца, чтобы полностью покрыть. Оставьте на 24 часа и затем очищайте с помощью неметаллической губки.

Чистка кастрюль и сковородок

Налейте кока-колу на обгоревшие участки кастрюль и сковород и дайте ей поработать в течение нескольких часов. Затем вылейте газировку в раковину и осторожно сотрите остатки пластиковым скребком или неабразивной губкой.

Этот метод также эффективно удаляет пригоревший жир, возвращая предметам их первоначальный блеск. Если кола не справилась со всеми загрязнениями, добавьте еще немного напитка и посыпьте солью для усиления очищающего эффекта.

Борьба с жирными пятнами на одежде

Ортофосфорная кислота в кока-коле способна расщеплять засохшее масло на тканях. Однако, не стоит использовать этот метод на дорогостоящих материалах, таких как шелк или кашемир - лучше обратиться к химчистке.

Для хлопчатобумажных и полиэстеровых тканей, просто налейте колу непосредственно на пятно и аккуратно вотрите ее мягкой зубной щеткой или губкой. Оставьте на 15 минут, после чего стирайте вручную или в стиральной машине. Если пятно не исчезло полностью, повторите процесс.

Уничтожение насекомых в помещении и на улице

Для борьбы с фруктовыми мухами и другими мелкими насекомыми в доме используйте пустую бутылку от кока-колы. Отрежьте примерно четверть верхней части бутылки, переверните ее вверх дном и вставьте в дно.

Налейте около 1 стакана свежей кока-колы в ловушку и разместите ее возле мест, где поселились насекомые. Сладость напитка привлечет их, и они либо утонут, либо не смогут убежать через узкое отверстие.

Для борьбы с насекомыми на улице используйте газировку для опрыскивания растений. Она привлечет вредителей, но не привлекает муравьев. Если у вас есть слизняки, оставьте миску с кока-колой в саду на ночь, и они утонут в напитке.

Чистка плиточных швов

Используйте кока-колу для удаления пятен на затирке между кафелем. Налейте ее на затирки в ванной, где скопился мыльный налет, плесень и грязь. Нанесите напиток с помощью бутылки с распылителем или губкой, а также можно использовать чистую зубную щетку.

Поскольку газировка может быть липкой, не используйте слишком много. Оставьте на 15 минут, а затем протрите мыльной водой.

Улучшение роста растений

Добавление кока-колы в компостную кучу может ускорить разложение органических материалов благодаря сахарам и кислотности. Налейте немного напитка в компост раз в неделю или в почву вокруг любящих кислую среду растений, таких как рододендроны и азалии. Это также может помочь в борьбе с сорняками.

Удаление запахов

Если в квартире появился неприятный запах или у вас есть домашние животные, добавьте кока-колу вместе со стиральным порошком в ведро с водой и протрите пол. Для вещей, пахнущих рыбой или другими сильными запахами, залейте их кока-колой и постирайте с порошком.