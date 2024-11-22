7 видів шпалер, які вже не в моді: їх точно не варто клеїти

Яскраві шпалери

Шпалери насичених яскравих кольорів миттєво привертають увагу, але їх використання має багато недоліків. Занадто яскравий інтер’єр візуально звужує простір, створюючи ефект "тисняви". Вони швидко втомлюють очі і можуть викликати дискомфорт, особливо у невеликих кімнатах.

Єдиний виняток - шпалери з геометричним принтом, які можна використовувати для акцентної стіни в стилі артдеко. Якщо ж ви все-таки любите яскраві відтінки, краще використовуйте їх у текстилі чи декорі.

Принт "турецький огірок" у кричущих відтінках

Цей візерунок, відомий своєю вишуканістю у пастельних тонах, може легко стати катастрофою в інтер’єрі, якщо його виконати у яскравих, насичених кольорах. Такий дизайн виглядає хаотично і створює відчуття "плямистості" на стінах.

Шпалери з такими візерунками можуть зруйнувати будь-який затишок і виглядати дуже дешево. Якщо вам до вподоби цей принт, обирайте його у бежевих, коричневих чи м’яких зелених тонах.

Візерунок "турецький огірок" вже вийшов з моди (фото: Freepik.com)

Дамаск у чорно-білому виконанні

Класичний візерунок дамаск вважається елегантним вибором, але лише у нейтральній палітрі. Коли ж візерунок виконаний у чорно-білому або доповнений яскравими кольорами, він може виглядати надто агресивно і позбавляє кімнату затишку.

Такі шпалери часто виглядають застарілими та вульгарними. Натомість варто обрати більш м'які тони, які гармонійно впишуться у класичний інтер’єр. Дамаск краще використовувати в стилях, які вимагають мінімалізму у кольоровій гамі.

Фотошпалери з яскравими пейзажами

Фотошпалери колись були популярними, але тепер вони вважаються пережитком минулого. Зображення Нью-Йорка, пальм на пляжі чи берізок не додають стилю, а виглядають банально.

Такий декор створює відчуття дешевої імітації і швидко втрачає актуальність. Сучасні дизайнери радять замінити їх на акцентні панелі або ж якісні шпалери з абстрактними принтами.

Яскраві фотошпалери виглядають застаріло (фото: Freepik.com)

Масивні принти на всіх стінах

Шпалери з великим візерунком створені для акцентних зон, але не для покриття всіх стін кімнати. Коли масивний принт розповсюджується по всьому простору, це викликає візуальну перевантаженість.

Такий вибір швидко набридає і виглядає хаотично. Наприклад, шпалери з великими квітами чи зигзагами краще використовувати лише на одній стіні. Це додасть інтер’єру цікавості без шкоди для гармонії.

Шпалери з імітацією натуральних матеріалів

Шпалери, що імітують дерево, цеглу чи камінь, виглядають дешево і позбавляють приміщення індивідуальності. Їх популярність поступово зникає, адже вони не створюють ефекту природності, а лише нагадують про економію на справжніх матеріалах.

Замість цього краще використати натуральну деревину, декоративне тинькування чи облицювання. Якщо ж бюджет обмежений, можна обрати шпалери з текстурою, які лише натякають на натуральність, але виглядають витончено.

Шпалери з малюнком цегли - це минулий день (фото: Freepik.com)

Різнокольорові шпалери для зонування

Часто в коридорах, прихожих чи кухнях використовують різнокольорові шпалери для розділення зон. Проте в сучасних інтер’єрах переважає тренд на однорідність і гармонію.

Якщо приміщення не має дверей, що розділяють зони, краще обрати однотонне покриття для стін одного кольору. Різні відтінки створюють неестетичні стики, які псують загальне враження.