7 видов обоев, которые уже не в моде: их точно не стоит клеить

Яркие обои

Обои насыщенных ярких цветов мгновенно привлекают внимание, но их использование имеет множество недостатков. Слишком яркий интерьер зрительно сужает пространство, создавая эффект "тесноты". Они быстро утомляют глаза и могут вызвать дискомфорт, особенно в небольших комнатах.

Единственное исключение - обои с геометрическим принтом, которые можно использовать для акцентной стены в стиле артдеко. Если вы все-таки любите яркие оттенки, лучше используйте их в текстиле или декоре.

Принт "турецкий огурец" в кричащих оттенках

Этот узор, известный своим изыском в пастельных тонах, может легко стать катастрофой в интерьере, если его выполнить в ярких, насыщенных цветах. Такой дизайн выглядит хаотично и создает ощущение "пятнистости" на стенах.

Обои с такими узорами могут разрушить любой уют и смотреться очень дешево. Если вам нравится этот принт, выбирайте его в бежевых, коричневых или мягких зеленых тонах.

Узор "турецкий огурец" уже вышел из моды (фото: Freepik.com)

Дамаск в черно-белом исполнении

Классический узор дамаск считается элегантным выбором, но только в нейтральной палитре. Когда же узор выполнен в черно-белом или дополнен яркими цветами, он может выглядеть слишком агрессивно и лишает комнату уюта.

Такие обои часто выглядят устаревшими и вульгарными. Вместо этого следует выбрать более мягкие тона, которые гармонично впишутся в классический интерьер.

Фотообои с яркими пейзажами

Фотообои когда-то были популярны, но теперь они считаются пережитком прошлого. Изображения Нью-Йорка, пальм на пляже или березок не добавляют стиля, а выглядят банально.

Такой декор создает ощущение дешевой имитации и быстро теряет актуальность. Современные дизайнеры советуют заменить их на акцентные панели или качественные обои с абстрактными принтами.

Яркие фотообои выглядят устаревшими (фото: Freepik.com)

Массивные принты на всех стенах

Обои с большим узором предназначены для акцентных зон, но не для покрытия всех стен комнаты. Когда массивный принт распространяется по всему пространству, это вызывает визуальную перегруженность.

Такой выбор быстро надоедает и выглядит хаотично. К примеру, обои с большими цветами или зигзагами лучше использовать только на одной стене. Это придаст интерьеру интерес без ущерба для гармонии.

Обои с имитацией натуральных материалов

Обои, имитирующие дерево, кирпич или камень, выглядят недорого и лишают помещения индивидуальности. Их популярность постепенно исчезает, они ведь не создают эффекта естественности, а лишь напоминают об экономии на подлинных материалах.

Вместо этого лучше использовать натуральную древесину, декоративную штукатурку или облицовку. Если бюджет ограничен, можно выбрать обои с текстурой, которые только намекают на натуральность, но выглядят изящно.

Обои с рисунком кирпича - это прошлый день (фото: Freepik.com)

Разноцветные обои для зонирования

Часто в коридорах, прихожих или кухнях используются разноцветные обои для разделения зон. Однако в современных интерьерах преобладает тренд на однородность и гармонию.

Если в помещении нет дверей, разделяющих зоны, лучше выбрать однотонное покрытие для стен одного цвета. Различные оттенки создают неэстетические стыки, портящие общее впечатление.