7 видів органічної мульчі для рослин, яка покращить ґрунт

Компост

Це багата поживними речовинами суміш органічних речовин, що розкладаються - від залишків їжі, опалого листя та скошеної трави - і все це можна зробити власноруч.

Компост створює чудове середовище проживання для корисних бактерій, грибів, мікроорганізмів і черв'яків.

А ці організми швидко розщеплюють органічні речовини та вивільняють хімічні речовини, які запобігають хворобам рослин. Також компост захищає коріння, ізолює ґрунт, покращує його структуру та якість.

Кора дерев

Мульча з кори дерев - хороший варіант, який допомагає запобігти вітровій ерозії, протистояти ущільненню ґрунту та придушувати бур'яни і хвороби рослин.

Кора дерев буває різних сортів листяних і хвойних порід, з розмірами від дрібно подрібненої до великих шматків.

Найдовше може лежати кора дерев хвойних порід (наприклад, кедра, ялиці або сосни), яка також може підвищити кислотність ґрунту. Подрібнену кору листяних порід рекомендують замінювати частіше.

Деревна тирса

Мульча з тирси чудово пригнічує бур'яни та запобігає ерозії, і при цьому досить естетична. Іноді тирса містить кору, внутрішню деревину, а іноді навіть листя.

Така різноманітність текстур і розмірів зменшує ущільнення і збільшує біологічне різноманіття, покращуючи здоров'я ґрунту і рослин у довгостроковій перспективі.

Більша деревна тирса має довгий термін служби (два-три роки), тоді як дрібна швидко розкладається.

Проте свіжа деревина також має тенденцію зв'язувати азот, що може призвести до його дефіциту на поверхні ґрунту.

Листя

Частково згниле листя контролює бур'яни і швидко розкладається, даючи ґрунту поживні речовини. Воно покращує структуру ґрунту, додає органічних речовин і підвищує водоутримувальну здатність ґрунту, завдяки чому він краще переносить посуху.

Однак важливо, щоб листя вже почало розкладатися: якщо ви розкидаєте свіже листя, то отримаєте товстий шар, який не пропускає воду

Свіже листя можна використовувати, лише попередньо подрібнивши, проте не до розміру піщинки - інакше листя ущільнюватиме ґрунт.

Крім цього, потрібно уникати додавання зараженого листя, оскільки це може призвести до хвороб на рослинах.

Не рекомендують використовувати листя з дерев чорного горіха: вони містять юглон, який може завдати шкоди овочевим рослинам, таким як перець, баклажани, помідори та картопля.

Скошена трава

Сухі обрізки трави запобігають росту бур'янів і швидко розкладаються, забезпечуючи ґрунт великою кількістю поживних речовин.

Та газон має бути сухим і здоровим перед скошенням: вологі травинки можуть утворити килимок і перешкоджати просочуванню води в ґрунт, а хворі травинки псуватимуть й інші рослини.

Проте не слід одразу робити товстий шар трави - краще розкласти траву в декілька шарів, так вона не матиме неприємного запаху.

Якщо ваш двір був оброблений м'яким гербіцидом, радять скосити траву щонайменше тричі, перш ніж використовувати її для мульчування. Якщо ж двір був оброблений сильним гербіцидом, краще зачекати декілька місяців, регулярно скошуючи газон.

Солома

Товстий шар солом'яної мульчі - чудовий вибір для городів, однорічних грядок і щойно засіяних газонів. Солома - це сухі, порожнисті стебла зернових після збору врожаю.

Хоча солома може бути не найпривабливішою мульчею, вона зберігає ґрунт вологим та ізолює його взимку, що робить її чудовим варіантом органічної мульчі.

Соснова хвоя

Соснова хвоя повітряна і легка, але водночас міцна, тож добре протистоїть ущільненню ґрунту. Хвоя чудово підходить для садових овочів, які люблять кислі ґрунти, наприклад, помідори, селера, цвітна капуста та морква.

Також хвоя має тривалий термін експлуатації (від двох до чотирьох років), з віком виділяє приємний аромат і не утворюють водонепроникної кірки, як деревна мульча.