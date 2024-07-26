7 видов органической мульчи для растений, которая улучшит почву

Компост

Это богатая питательными веществами смесь разлагающихся органических веществ - от остатков пищи, опавших листьев и скошенной травы - и все это можно сделать собственноручно.

Компост создает отличную среду обитания для полезных бактерий, грибов, микроорганизмов и червей.

А эти организмы быстро расщепляют органические вещества и высвобождают химические вещества, которые предотвращают болезни растений. Также компост защищает корни, изолирует почву, улучшает ее структуру и качество.

Кора деревьев

Мульча из коры деревьев - хороший вариант, который помогает предотвратить ветровую эрозию, противостоять уплотнению почвы и подавлять сорняки и болезни растений.

Кора деревьев бывает разных сортов лиственных и хвойных пород, с размерами от мелко измельченной до крупных кусков.

Дольше всего может лежать кора деревьев хвойных пород (например, кедра, пихты или сосны), которая также может повысить кислотность почвы. Измельченную кору лиственных пород рекомендуют заменять чаще.

Древесные опилки

Мульча из опилок прекрасно подавляет сорняки и предотвращает эрозию, и при этом достаточно эстетична. Иногда опилки содержат кору, внутреннюю древесину, а иногда даже листья.

Такое разнообразие текстур и размеров уменьшает уплотнение и увеличивает биологическое разнообразие, улучшая здоровье почвы и растений в долгосрочной перспективе.

Большие древесные опилки имеют долгий срок службы (два-три года), тогда как мелкие быстро разлагаются.

Однако свежая древесина имеет тенденцию связывать азот, что может привести к его дефициту на поверхности почвы.

Листья

Частично сгнившие листья контролируют сорняки и быстро разлагаются, давая почве питательные вещества. Они улучшают структуру почвы, добавляют органические вещества и повышают водоудерживающую способность почвы, благодаря чему она лучше переносит засуху.

Однако важно, чтобы листья уже начали разлагаться: если вы разбрасываете свежие листья, то получите толстый слой, не пропускающий воду

Свежие листья можно использовать, лишь предварительно измельчив, однако не до размера песчинки - иначе листья будут уплотнять почву.

Кроме этого, нужно избегать добавления зараженных листьев, поскольку это может привести к болезням на растениях.

Не рекомендуется использовать листья из деревьев черного ореха: они содержат юглон, который может нанести вред овощным растениям, таким как перец, баклажаны, помидоры и картофель.

Скошенная трава

Сухие обрезки травы предотвращают рост сорняков и быстро разлагаются, обеспечивая почву большим количеством питательных веществ.

Но газон должен быть сухим и здоровым перед скошением: влажные травинки могут образовать коврик и препятствовать попаданию воды в почву, а больные травинки будут портить и другие растения.

Однако не следует сразу делать толстый слой травы - лучше разложить траву в несколько слоев, так у нее не будет неприятного запаха.

Если ваш двор был обработан мягким гербицидом, советуют скосить траву не менее трех раз, прежде чем использовать ее для мульчирования. Если двор был обработан сильным гербицидом, лучше подождать несколько месяцев, регулярно скашивая газон.

Солома

Толстый слой соломенной мульчи - отличный выбор для огородов, однолетних грядок и только что засеянных газонов. Солома - это сухие, полые стебли зерновых после сбора урожая.

Хотя солома может быть не самой привлекательной мульчей, она сохраняет почву влажной и изолирует ее зимой, что делает ее отличным вариантом органической мульчи.

Сосновая хвоя

Сосновая хвоя воздушная и легкая, но в то же время крепкая, поэтому хорошо противостоит уплотнению почвы. Хвоя отлично подходит для садовых овощей, которые любят кислые почвы, например помидоры, сельдерей, цветная капуста и морковь.

Также хвоя имеет длительный срок эксплуатации (от двух до четырех лет), с возрастом выделяет приятный аромат и не образуют водонепроницаемой корки, как древесная мульча.