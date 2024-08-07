Чим небезпечні хімічні добрива: 7 величезних ризиків для ґрунту, рослин та здоров'я

Багато хто чув про велику кількість шкідливих факторів хімічних добрив для рослин та нашого здоров'я, адже ця проблема насправді величезна. Але чи не перебільшують шкідливість популярних нітритних та інших добрив на тлі їхньої користі? Як саме хімічні добрива впливають на ґрунт та якість врожаю?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про негативні сторони вживання хімічних добрив у вашому городі.
Ефективність використання хімічних добрив є недостатньою. Наприклад, азотні добрива мають ефективність лише 30%-50% через свою летючість, а фосфорні добрива - лише 10%-25%.
Інші елементи, такі як Zn2+, Mg2+, Ca2+, Fe3+, Al3+, формують нерозчинні сполуки, що знижує їх доступність для рослин. Ефективність калію також становить близько 50%.
Використання хімічних добрив суттєво погіршує якість овочів і фруктів. Оскільки рослинам необхідні не тільки основні поживні речовини, але й мікроелементи, дефіцит останніх через однорідний склад добрив веде до дисбалансу в рослинах.
Це знижує якість врожаю - плоди стають несолодкими, а овочі - несмачними.
Хімічні добрива не містять органічних складників і гумусу, що вимагає їх великої кількості для ефективного використання. Це призводить до руйнування агрегатної структури ґрунту, його ущільнення і, як наслідок, до зниження врожайності та якості сільськогосподарських культур.
Тривале застосування азотних добрив, особливо амонійних, призводить до вивільнення іонів водню, які підкислюють ґрунт. Це може замінювати кальцієві іони на колоїдних частках ґрунту, що руйнує його агрегатну структуру і викликає ущільнення, втрачаючи агрономічну цінність ґрунту.
Тривале використання хімічних добрив спричиняє накопичення металів, таких як цинк, мідь, кобальт та хром, у ґрунті. Дослідження показують, що тривале застосування таких добрив може призвести до підвищення рівня отруйного миш'яку у ґрунті до 50-60 мг/кг.
Використання однокомпонентних добрив не забезпечує ефективне засвоєння поживних речовин рослинами. Накопичення солей і небажані зміни в складі ґрунту можуть знизити якість сільськогосподарських продуктів.
Це також може спричинити збільшення кількості патогенних бактерій, що погіршує властивості ґрунту і якість врожаю.
Широке використання хімічних добрив може призвести до перевищення нітратів в овочах, що своєю чергою утворює канцерогенні N-нітрозамінові сполуки через поєднання нітритів і амінів.
Раніше ми вже писали про 5 саморобних добрив для усіх рослин, за допомогою яких все буде рости як на дріжджах.
Читайте також, зі споживанням яких продуктів в організм потрапляє найбільше шкідливих нітратів.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Occupational Health and Safety, Green America, National Center for Biotechnology Information.