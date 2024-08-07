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Чем опасны химические удобрения: 7 огромных рисков для почвы, растений и здоровья

Химические удобрения имеют свои отрицательные стороны (фото: freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Многие слышали о большом количестве вредных факторов химических удобрений для растений и нашего здоровья, ведь эта проблема на самом деле огромная. Но не преувеличивают ли вредность популярных нитритных и других удобрений на фоне их пользы? Как химические удобрения влияют на почву и качество урожая?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об отрицательных сторонах применения химических удобрений в вашем огороде.

Низкая эффективность химических удобрений

Эффективность использования химических удобрений недостаточна. Например, азотные удобрения имеют эффективность только 30%-50% из-за своей летучести, а фосфорные удобрения - только 10%-25%.

Другие элементы, такие как Zn2+, Mg2+, Ca2+, Fe3+, Al3+, формируют нерастворимые соединения, что снижает их доступность для растений. Эффективность калия также составляет около 50%.

Негативное влияние на качество овощей и фруктов

Использование химических удобрений значительно ухудшает качество овощей и фруктов. Поскольку растениям необходимы не только основные питательные вещества, но и микроэлементы, дефицит последних из-за однородного состава удобрений ведет к дисбалансу в растениях.

Это снижает качество урожая - плоды становятся несладкими, а овощи - невкусными.

Отсутствие органических веществ в химических удобрениях

Химические удобрения не содержат органических составляющих и гумуса, что требует их большого количества для эффективного использования. Это приводит к разрушению агрегатной структуры почвы, ее уплотнению и, как следствие, к снижению урожайности и качеству сельскохозяйственных культур.

Ухудшение структуры почвы

Длительное применение азотных удобрений, особенно аммонийных, приводит к высвобождению ионов водорода, подкисляющих почву. Это может заменять кальциевые ионы на коллоидных частицах почвы, что разрушает его агрегатную структуру и вызывает уплотнение, теряя агрономическую ценность почвы.

Для хорошей почвы очень важно быть рассыпчатой и содержать большое количество органических веществ (фото: Freepik.com)

Накопление вредных металлов в почве

Длительное использование химических удобрений приводит к накоплению металлов, таких как цинк, медь, кобальт и хром, в почве. Исследования показывают, что длительное применение таких удобрений может привести к повышению уровня ядовитого мышьяка в почве до 50-60 мг/кг.

Снижение качества урожая

Использование однокомпонентных удобрений не обеспечивает эффективное усвоение питательных веществ растениями. Накопление солей и нежелательные изменения в почве могут снизить качество сельскохозяйственных продуктов.

Это также может привести к увеличению количества патогенных бактерий, что ухудшает свойства почвы и качество урожая.

Риски для здоровья человека

Широкое использование химических удобрений может привести к превышению нитратов в овощах, что, в свою очередь, образует канцерогенные N-нитрозаминовые соединения через сочетание нитритов и аминов.

 

Ранее мы уже писали о 5 самодельных удобрениях для всех растений, с помощью которых все будет расти как на дрожжах.

Читайте также, с потреблением каких продуктов в организм попадает больше всего вредных нитратов.

При написании материала использовались следующие источники: издания Occupational Health and Safety, Green America, National Center for Biotechnology Information.

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