7 українських зірок, які змінили імʼя та прізвище у паспорті

Іноді зірки змінюють не лише своє сценічне ім’я, але й реальне прізвище або ім’я в паспорті. Це може бути як частиною кар’єрного процесу, так і особистим вибором, пов’язаним з бажанням відокремитися від минулого або ж просто вдосконалити імідж.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Тіну Кароль, Злату Огвіч та ще 5 українських знаменитостей, які наважилися на такий крок.

Тіна Кароль

Тіна Кароль при народженні мала ім'я Тетяна Ліберман. Її сценічне ім’я з’явилося у 2005 році під час участі в конкурсі "Нова хвиля", де для неї було створено образ, що відповідав псевдоніму. Згодом співачка офіційно змінила свої паспортні дані, взявши псевдонім як ім’я і прізвище.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Після конфлікту та завершення співпраці з продюсером Олегом Чорним це рішення дозволило їй зберегти права на сценічне ім’я та утвердити бренд "Тіна Кароль" у шоу-бізнесі.

Злата Огнєвіч

З народження Злата Огнєвіч мала ім'я Інна Бордюг. Ще в дитинстві вона мріяла про зміну свого імені, оскільки вважала його не зовсім відповідним. Коли співачка подорослішала, вона вирішила втілити цю мрію в життя.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich​​​​​​​)

Злата офіційно змінила ім'я та прізвище на творчий псевдонім. Як зізналася артистка, завдяки цьому вона змогла уникнути плутанини під час організаційних питань, що позитивно вплинуло на її кар’єру.

Слава Камінська

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" мала справжнє ім’я Ольга Кузнєцова. Проте для своєї кар’єри на сцені вона обрала ім’я Слава, яке стало її творчим псевдонімом. У 2014 році співачка одружилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським і взяла його прізвище, офіційно змінивши документи.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka​​​​​​​)

Тоді ж вона юридично закріпила своє сценічне ім’я, ставши Славою Камінською. Навіть після розлучення виконавиця вирішила зберегти прізвище свого колишнього чоловіка.

Санта Дімопулос

Справжнє ім’я співачки - Хрисанті Янісівна Дімопулос, а Санта є скороченою формою цього імені. Минулого року вона офіційно вирішила закріпити свій псевдонім, тож тепер у документах також вказано ім’я Санта. Крім того, зірка змінила по батькові: замість Янісівна тепер зазначено Ігорівна, адже саме так звали її біологічного батька.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos​​​​​​​)

Девід Аксельрод

Музикант Володимир Ткаченко у квітні 2018 року офіційно змінив ім’я та прізвище в документах. Відтоді його звати Девід Аксельрод. Співак пояснив, що нове прізвище він обрав на честь свого дідуся, який носив прізвище Аксельрод.

Девід Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod​​​​​​​)

Такий крок став для нього способом увіковічнити пам’ять про родича.

Ірина Білик

Ірина Білик вирішила виправити помилку, яка була допущена в її документах. Раніше в паспорті її прізвище було написано з російським акцентом - як Бєлік, хоча її родина мала прізвище Білик.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna​​​​​​​)

Виявивши, що її пращури, дідусь і бабуся, мали саме таке написання, співачка вирішила звернутися до паспортного столу для виправлення цієї помилки. Таким чином, Ірина відновила правильне написання свого прізвища, яке відповідає родинним традиціям.

Володимир Завадюк

Продюсер спочатку мав прізвище Рябошапко, яке отримав від батька. Однак пізніше він вирішив змінити його на Завадюк, узявши прізвище дідуся. Такий крок став важливим для його родини, оскільки вони прагнули продовжити рід і зберегти пам'ять про своїх предків.

Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk​​​​​​​)