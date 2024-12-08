7 украинских звезд, которые сменили имя и фамилию в паспорте

Иногда звезды меняют не только свое сценическое имя, но и реальную фамилию или имя в паспорте. Это может быть как частью карьерного процесса, так и личным выбором, связанным с желанием отделиться от прошлого или же просто усовершенствовать имидж.

В этом материале РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Тине Кароль, Злате Огвич и еще 5 украинских знаменитостях, которые решились на такой шаг.

Тина Король

Тина Кароль при рождении носила имя Татьяна Либерман. Ее сценическое имя появилось в 2005 году во время участия в конкурсе "Новая волна", где для нее был создан образ, соответствующий псевдониму. Впоследствии певица официально изменила свои паспортные данные, взяв псевдоним как имя и фамилию.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

После конфликта и завершения сотрудничества с продюсером Олегом Черным это решение позволило ей сохранить права на сценическое имя и утвердить бренд "Тина Кароль" в шоу-бизнесе.

Злата Огневич

С рождения Злата Огневич носила имя Инна Бордюг. Еще в детстве она мечтала о смене своего имени, поскольку считала его не совсем подходящим. Когда певица повзрослела, она решила воплотить эту мечту в жизнь.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich​)

Злата официально сменила имя и фамилию на творческий псевдоним. Как призналась артистка, благодаря этому она смогла избежать путаницы во время организационных вопросов, что положительно повлияло на ее карьеру.

Слава Каминская

Бывшая участница группы "НеАнгелы" имела настоящее имя Ольга Кузнецова. Однако для своей карьеры на сцене она выбрала имя Слава, которое стало ее творческим псевдонимом. В 2014 году певица вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию, официально сменив документы.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka​​)

Тогда же она юридически закрепила свое сценическое имя, став Славой Каминской. Даже после развода исполнительница решила сохранить фамилию своего бывшего мужа.

Санта Димопулос

Настоящее имя певицы - Хрисанти Янисовна Димопулос, а Санта является сокращенной формой этого имени. В прошлом году она официально решила закрепить свой псевдоним, и теперь в документах также указано имя Санта. Кроме того, звезда изменила отчество: вместо Янисовна теперь указано Игоревна, ведь именно так звали ее биологического отца.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos​​)

Дэвид Аксельрод

Музыкант Владимир Ткаченко в апреле 2018 года официально сменил имя и фамилию в документах. С тех пор его зовут Дэвид Аксельрод. Певец объяснил, что новую фамилию он выбрал в честь своего дедушки, который носил фамилию Аксельрод.

Дэвид Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod​​)

Такой шаг стал для него способом увековечить память о родственнике.

Ирина Билык

Ирина Билык решила исправить ошибку, которая была допущена в ее документах. Ранее в паспорте ее фамилия была написана с русским акцентом - как Белик, хотя ее семья носила фамилию Билык.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna​​)

Обнаружив, что ее предки, дедушка и бабушка, имели именно такое написание, певица решила обратиться в паспортный стол для исправления этой ошибки. Таким образом, Ирина восстановила правильное написание своей фамилии, которое соответствует семейным традициям.

Владимир Завадюк

Продюсер сначала носил фамилию Рябошапко, которую получил от отца. Однако позже он решил изменить ее на Завадюк, взяв фамилию дедушки. Такой шаг стал важным для его семьи, поскольку они стремились продолжить род и сохранить память о своих предках.

Владимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk​​)