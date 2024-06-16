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"Гомофобія - це Росія". Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві

Неділя 16 червня 2024 11:14
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"Гомофобія - це Росія". Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві Марш рівності 2024 (фото: Віталій Носач)
Автор: Іванна Пашкевич

У Києві 16 червня пройшов Марш рівності в рамках КиївПрайд. Ця акція відбулася вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як відбувався ЛГБТ-прайд - дивіться у фотоматеріалі РБК-Україна.

Як проходив Марш рівності 16 червня

&quot;Гомофобія - це Росія&quot;. Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві

&quot;Гомофобія - це Росія&quot;. Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві

&quot;Гомофобія - це Росія&quot;. Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві&quot;Гомофобія - це Росія&quot;. Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві

&quot;Гомофобія - це Росія&quot;. Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві

Марш рівності 2024 (фото: Віталій Носач)

На Марш люди прийшли з транспарантами, на яких були написані фрази на кшталт: "Немає миру без справедливості в Україні", "Маршуємо за тих, хто не може", "За свободу всіх українців" тощо.

&quot;Гомофобія - це Росія&quot;. Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві

Марш рівності 2024 (фото: Віталій Носач)

Зазначимо, що участь в акції, окрім активістів та небайдужих українців, взяли також ЛГБТ-військові, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій і спостерігачі.

&quot;Гомофобія - це Росія&quot;. Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві

Марш рівності 2024 (фото: Віталій Носач)

На Марші були присутні поліцейські, які слідкували за порядком.

Паралельно відбувся рух активистів "за традиційні цінності". Щоб не виникало сутичок - їх заблокувала поліція.

В цілому акція пройшла мирно й без провокацій.

Додамо, що напередодні столична влада закликала киян продемонструвати свою підтримку та толерантність.

Скандал з проведенням КиївПрайд 2024

Варто нагадати, що спочатку Марш рівності мав проходити у київському метро.

Однак в КМДА сказали, що не погоджували проведення заходу в цій локації. Організаторів попросили обрати інше місце.

Активісти вважають, що їм не надали дозволу на проведення заходу через фейки в мережі.

Зокрема, йдеться про повідомлення про зупинку роботи метро та начебто фінансування організації Київською міською держадміністрацією.

Раніше ми розповідали, що на вечірці КиївПрайду представники ТЦК намагались забрати чоловіків на ВЛК.

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Київ ЛГБТ
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