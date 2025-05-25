7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали?

Олексій Завгородній (POSITIFF)

Український співак, музикант та автор пісень народився у столиці 19 травня 1989 року. Він зростав у творчій родині: батько працював директором театру, а мама була балериною.

Олексій з ранніх років займався танцями, згодом почав вчитися музики, вокалу та акторству в Київські академії мистецтв.

Здобув широке визнання як учасник гуртів "Время и Стекло" з Дорофєєвою та "MOZGI", а нині веде власну сольну кар’єру.

У Позитива підростає донька, яка з’явилася в його другому шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич.

POSITIFF (фото: instagram.com/positiff)

Дмитро Комаров

Відомий журналіст народився 17 червня 1983 року в Києві. Закінчив Національний транспортний університет, де навчався на інженера. Згодом здобув спеціальність у сфері зв'язків із громадськістю в Київському університеті культури та мистецтв.

З юності захоплювався журналістикою і зрештою з нею пов’язав своє життя. Відомий в Україні та світі як фотограф, ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт".

З початком повномасштабного вторгнення також випустив серію документалок про війну, де показав наслідки російського вторгнення. Зокрема він одним з перших побував в деокупованих регіонах Київщини.

Дмитро Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Наталія Могилевська

Народилася 2 серпня 1975 року в Києві на Березняках. Навчалася в столичному естрадно-цирковому училищі, а також закінчила КНУКІМ.

Після навчання деякий час працювала акторкою в театрі. Згодом присвятила себе естраді. Її перший альбом “Ла-ла-ла” наприкінці 1990-х розлетівся мільйонами копій.

Відома як українська співачка, продюсерка та телеведуча. Також була зіркою проєкту "Танці з зірками" і здобула звання Народної артистки України.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Тоня Матвієнко

Народилася 12 квітня 1981 року в Києві в сім’ї легендарної співачки Ніни Матвієнко. З дитинства разом з мамою гастролювала і, відповідно, швидко призвичаїлася до сцени.

Свій перший виступ дала в США в 10 років. Закінчила музичну школу-інтернат, а потім КНУКІМ.

Відома участю в шоу "Голос країни", де не лише здобула популярність, а й зустріла майбутнього чоловіка Арсена Мірзояна.

За роки музичної кар’єри змогла домогтися почесного звання Заслужена артистка України. Має старшу доньку Уляну від попередніх стосунків та дочку Ніну від теперішнього чоловіка.

Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)​​​​​​​

Катерина Осадча

Ще одна киянка, яка народилася 12 вересня 1983 року. З дитинства займалася музикою та танцями, а в 13 років розпочала модельну кар’єру, яку закінчила у 18, і за рік вперше стала мамою.

Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сьогодні Катерина - одна з найвідоміших українських телеведучих, яка прославилася проєктами "Світське життя", "Голос країни" та іншими.

Одружена з телеведучим Юрієм Горбуновим, з яким виховує двох спільних синів.

З початку повномасштабного вторгнення також допомагає українцям в пошуку зниклих.

Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Анастасія Приходько

Українська співачка з’явилася на світ 21 квітня 1987 року в родині театральної критикині.

Закінчила музичне училище ім. Глієра та КНУКіМ. На музичних інструментах вчилася грати ще з дитинства.

Серед інших артисток Анастасія вирізнялася унікальним для естради голосом - контральто.

Спочатку здобула популярність в Росії. Навіть представляла їх на "Євробаченні" з україномовною піснею "Мамо". Після Євромайдану відмовилася від усіх тамтешніх нагород, підтримуючи українців.

Зараз продовжує займатися музикою, а також виховує трьох дітей.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Олена Шоптенко

Відома хореографиня ощасливила столицю своєю появою 24 грудня 1987 року. Вона народилася в родині бізнесмена та медикині, проте пов’язала життя з танцями.

Теж закінчила університет культури. Здобула визнання завдяки перемозі в проєкті "Танці з зірками", де вона підкорювала паркет у парі з Володимиром Зеленським.

Була одружена з Дмитром Дікусаром. Від другого шлюбу з підприємцем Олексієм Івановим виховує сина Олексія.

З 2014 року активно бере участь у благодійних ініціативах на підтримку України та українців.

Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)