Фото Лесі Нікітюк, Наді Дорофєєвої та інших зірок до та після збільшення губ
Кожна жінка бажає бути красивою та йти у ногу з часом. І стандарти краси постійно змінюються. Наприклад, 15 років тому тонкі губи вважалися супер красивими, а зараз - це навіть і не модно...
РБК-Україна (проект Styler) вирішив зробити підібірку українських артисток, які збільшували собі губи і завдяки цьому змінилися.
При підготовці матеріалу були використані джерела: Instagram Лесі Нікітюк, Instagram Наді Дорофєєвої, Instagram Маші Єфросиніної, Instagram Олі Полякової, Instagram Даші Астаф'євої.
Надя Дорофєєва
Молода співачка Дорофєєва, звичайно, хоче виглядати сучасно та неймовірно красиво. Наді пощастило із рисами обличчя, адже вона з дитинства дуже красива.
Надя Дорофєєва зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)
Проте модні тенденції не оминули її стороною і співачка вирішила збільшити губи. На щастя, Надія бачить межу і не робить їх ще більшими. Тож, нині дівчина є володаркою пухленьких та симпатичних губ.
Оля Полякова
Колись українська королева ночі Оля Полякова не мала настільки пишних губ. Але це зовсім не проблема, тому жінка також вколола філер у вуста і тепер може похизуватися ними.
Оля Полякова зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)
Якщо подивитися на старе фото артистки, то різниця видна одразу ж. Але й тоді, і зараз Ольга має гарний вигляд.
Леся Нікітюк
Ведуча "Хто зверху?" також підтримує цей модний тренд, який настільки сильно полюбився жінкам в усьому світі. Раніше Леся мала нормальні губи, звісно, не настільки пишні як зараз, але й не маленькі.
Леся Нікітюк зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)
Проте бажання змінитися і подобатися собі більше - підштовхнули Нікітюк на цей крок. І варто сказати, їй пасує.
Маша Єфросиніна
Марія також збільшила собі губи кілька років тому. Це помітно, адже її форма стала більш наповнена. Особливо це можна побачити з яскравою помадою.
Маша Єфросиніна зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)
Але раніше телеведуча не переймалась цим питанням, адже мала більш серйозний комплекс з приводу ваги. І це було дарма, адже Єфросиніна давно є ідеалом для багатьох жінок.
Даша Астаф’єва
Певно всі пам’ятають, як Даша виглядала на талант-шоу "Фабрика зірок". У неї не було пишних губ, проте своїми формами вона підкорила не одне чоловіче серце.
Даша Астаф'єва зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)
Зараз же і Даша має доволі пухленькі підколоті губи. Звичайно їй це пасує, адже збільшені у межах норми губи - виглядають привабливо.
Раніше ми писали про три речі, які заборонено робити після збільшення губ.
А також про те, кому потрібно розчиняти філери у губах.