Фото Лесі Нікітюк, Наді Дорофєєвої та інших зірок до та після збільшення губ

Кожна жінка бажає бути красивою та йти у ногу з часом. І стандарти краси постійно змінюються. Наприклад, 15 років тому тонкі губи вважалися супер красивими, а зараз - це навіть і не модно...

РБК-Україна (проект Styler) вирішив зробити підібірку українських артисток, які збільшували собі губи і завдяки цьому змінилися.

Надя Дорофєєва

Молода співачка Дорофєєва, звичайно, хоче виглядати сучасно та неймовірно красиво. Наді пощастило із рисами обличчя, адже вона з дитинства дуже красива.

Надя Дорофєєва зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)

Проте модні тенденції не оминули її стороною і співачка вирішила збільшити губи. На щастя, Надія бачить межу і не робить їх ще більшими. Тож, нині дівчина є володаркою пухленьких та симпатичних губ.

Оля Полякова

Колись українська королева ночі Оля Полякова не мала настільки пишних губ. Але це зовсім не проблема, тому жінка також вколола філер у вуста і тепер може похизуватися ними.

Оля Полякова зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)

Якщо подивитися на старе фото артистки, то різниця видна одразу ж. Але й тоді, і зараз Ольга має гарний вигляд.

Леся Нікітюк

Ведуча "Хто зверху?" також підтримує цей модний тренд, який настільки сильно полюбився жінкам в усьому світі. Раніше Леся мала нормальні губи, звісно, не настільки пишні як зараз, але й не маленькі.

Леся Нікітюк зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)

Проте бажання змінитися і подобатися собі більше - підштовхнули Нікітюк на цей крок. І варто сказати, їй пасує.

Маша Єфросиніна

Марія також збільшила собі губи кілька років тому. Це помітно, адже її форма стала більш наповнена. Особливо це можна побачити з яскравою помадою.

Маша Єфросиніна зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)

Але раніше телеведуча не переймалась цим питанням, адже мала більш серйозний комплекс з приводу ваги. І це було дарма, адже Єфросиніна давно є ідеалом для багатьох жінок.

Даша Астаф’єва

Певно всі пам’ятають, як Даша виглядала на талант-шоу "Фабрика зірок". У неї не було пишних губ, проте своїми формами вона підкорила не одне чоловіче серце.

Даша Астаф'єва зі збільшеними та своїми губами (колаж: РБК-Україна)

Зараз же і Даша має доволі пухленькі підколоті губи. Звичайно їй це пасує, адже збільшені у межах норми губи - виглядають привабливо.