7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)

Цієї осені ще є час блиснути ніжками у спідниці та скласти класні "луки", в яких можна підкорити світ. І якщо ви не знаєте, що зараз в тренді - час надолужити згаяне та стати наймоднішою.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас добірку найстильніших спідниць цієї осені, серед яких ви зможете обрати ідеї для натхнення.
Леопард все ще залишається модним і не випаде з трендів до кінця осені. А тому якщо ви придбали спідницю з принтом - настав час її стилізувати. Не бійтеся привертати увагу, це має дуже стильний вигляд.
Стильна спідниця на осінь (фото: instagram.com/bougiestudio)
Практично і стильно - джинсова спідниця гарно підійде для будь-якої фігури. Просто підберіть вдалий "верх", аби не "різати" силует, який так вдало створює довжина "низа".
Модний одяг на теплу осінь (фото: instagram.com/vidanaaaa)
Тепла осінь ніби створена для того, аби всі, хто не встиг насолодитися "луками" з короткими спідницями, встигли натішитися ними в останні тижні без дощів та холодів. Це дуже стильно, а тому вривайтеся в тренди.
Які спідниці зараз в моді (скріншот)
А цей варіант підійде тим, хто любить бути в центрі уваги. Не обмежуйтеся чорним кольором, придивіться до спідниць шоколадного або бордового кольорів.
Трендова осіння спідниця (скріншот)
Золота класика в моді - подібні варіанти не виходять з трендів вже декілька сезонів, і недарма. Річ у тому, що такі спідниці легко поєднувати як з легким осіннім взуттям, так і з високими чоботами, що дуже зручно з настанням холодів.
Яку спідницю купити на осінь (скріншот)
Коричневі та нюдові відтінки впевнено тримаються у трендах. А тому придивіться до спідниць таких кольорів, адже вони вдало доповнять гардероб і зроблять ваш образ дуже ефектним.
Тренди в одязі осінь 2024 (скріншот)
Поки не почалися дощі й ще немає калюж, обовʼязково "вигуляйте" білий одяг, адже потім носити його буде просто неможливо. До того ж спідниця такого кольору має дуже стильний вигляд, особливо з акцентним чорним паском на талії.
Довга спідниця на осінь (скріншот)
Нагадаємо, раніше ми вже називали трендові ідеї манікюру в білих відтінках.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, який вигляд має наймодніше взуття на осінь 2024.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Insagram-сторінки з ніками "bougie studio", "vidanaaaa", "arianalauren", "ab61e", "lysanngeller".