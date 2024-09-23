7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)

Спідниця з принтом

Леопард все ще залишається модним і не випаде з трендів до кінця осені. А тому якщо ви придбали спідницю з принтом - настав час її стилізувати. Не бійтеся привертати увагу, це має дуже стильний вигляд.

Стильна спідниця на осінь (фото: instagram.com/bougiestudio)

Джинсова максі-спідниця

Практично і стильно - джинсова спідниця гарно підійде для будь-якої фігури. Просто підберіть вдалий "верх", аби не "різати" силует, який так вдало створює довжина "низа".

Модний одяг на теплу осінь (фото: instagram.com/vidanaaaa)

Міні-спідниця

Тепла осінь ніби створена для того, аби всі, хто не встиг насолодитися "луками" з короткими спідницями, встигли натішитися ними в останні тижні без дощів та холодів. Це дуже стильно, а тому вривайтеся в тренди.

Які спідниці зараз в моді (скріншот)

Шкіряна спідниця

А цей варіант підійде тим, хто любить бути в центрі уваги. Не обмежуйтеся чорним кольором, придивіться до спідниць шоколадного або бордового кольорів.

Трендова осіння спідниця (скріншот)

Костюмний стиль

Золота класика в моді - подібні варіанти не виходять з трендів вже декілька сезонів, і недарма. Річ у тому, що такі спідниці легко поєднувати як з легким осіннім взуттям, так і з високими чоботами, що дуже зручно з настанням холодів.

Яку спідницю купити на осінь (скріншот)

Замшева спідниця

Коричневі та нюдові відтінки впевнено тримаються у трендах. А тому придивіться до спідниць таких кольорів, адже вони вдало доповнять гардероб і зроблять ваш образ дуже ефектним.

Тренди в одязі осінь 2024 (скріншот)

Біла спідниця

Поки не почалися дощі й ще немає калюж, обовʼязково "вигуляйте" білий одяг, адже потім носити його буде просто неможливо. До того ж спідниця такого кольору має дуже стильний вигляд, особливо з акцентним чорним паском на талії.



Довга спідниця на осінь (скріншот)