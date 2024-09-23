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7 трендовых юбок на осень, в которых вы будете сиять ярче всех (фото)

Какие юбки носить осенью (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Этой осенью еще пора блеснуть ножками в юбке и сложить классные "луки", в которых можно покорить мир. И если вы не знаете, что сейчас в тренде - пора наверстать упущенное и стать самой модной.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас подборку самых стильных юбок этой осенью, среди которых вы сможете выбрать идеи для вдохновения.

Юбка с принтом

Леопард все еще остается модным и не выпадет из трендов до конца осени. А потому если вы приобрели юбку с принтом - пора ее стилизовать. Не бойтесь привлекать внимание, это выглядит очень стильно.

Стильная юбка на осень (фото: instagram.com/bougiestudio)

Джинсовая макси-юбка

Практично и стильно - джинсовая юбка хорошо подойдет для любой фигуры. Просто подберите удачный "верх", чтобы не "резать" силуэт, который так удачно создает длина "низа".

Модная одежда на теплую осень (фото: instagram.com/vidanaaaa)

Мини-юбка

Теплая осень будто создана для того, чтобы все, кто не успел насладиться "луками" с короткими юбками, успели порадоваться им в последние недели без дождей и холодов. Это очень стильно, а потому врывайтесь в тренды.

Какие юбки сейчас в моде (скриншот)

Кожаная юбка

А этот вариант подойдет тем, кто любит быть в центре внимания. Не ограничивайтесь черным цветом, присмотритесь к юбкам шоколадного или бордового цвета.

Трендовая осенняя юбка (скриншот)

Костюмный стиль

Золотая классика в моде - подобные варианты не выходят из трендов уже несколько сезонов, и не зря. Дело в том, что такие юбки легко совмещать как с легкой осенней обувью, так и с высокими сапогами, что очень удобно с наступлением холодов.

Какую юбку купить на осень (скриншот)

Замшевая юбка

Коричневые и нюдовые оттенки уверенно держатся в трендах. Поэтому присмотритесь к юбкам таких цветов, ведь они удачно дополнят гардероб и сделают ваш образ очень эффектным.

Тренды в одежде осень 2024 (скриншот)

Белая юбка

Пока не начались дожди и нет луж, обязательно "выгуляйте" белую одежду, ведь потом носить ее будет просто невозможно. К тому же юбка такого цвета выглядит очень стильно, особенно с акцентным черным поясом на талии.


Длинная юбка на осень (скриншот)

Напомним, ранее мы уже называли трендовые идеи маникюра в белых оттенках.

Кроме этого, недавно стало известно, как выглядит самая модная обувь на осень 2024 года.

При создании материала были использованы источники: Insagram-страницы с никами "bougie studio", "vidanaaaa", "arianalauren", "ab61e", "lysanngeller".

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