7 трендових міні-суконь, у яких ви підкорите цей світ. Святкові та повсякденні варіанти на літо

Сукня з мусліну

Легка тканина, що "дихає", дозволить вам врятуватися від спеки та при цьому залишитися дуже модною. Такі міні-сукні не будуть підкреслювати фігуру, а тому підійдуть на будь-які форми. До того ж муслінові речі зручно комбінувати з різними аксесуарами.

Стильна сукня на літо (фото: instagram.com/modna.ledi)

Сукня з комірцем

Чудовий варіант для тих, хто не хоче відмовлятися від міні, але має підбирати "луки" для роботи. Влітку нікому не хочеться страждати від спеки, а цікавий комірець й акцент на талії додадуть вашому образу "родзинку".

Сукня на літо в офіс (фото: instagram.com/wellhelloshop)

Відкрита спинка

А ця сукня підійде для побачень та прогулянок ввечері. Відкрита спинка дозволить вам похизуватися засмагою. Але підбирайте білизну так, аби жодних "лямок", окрім тих, що на сукні, більше не було.

Стильна сукня на літо (фото: instagram.com/showroom.krm)

Біла сукня

Цей колір вже багато сезонів залишається трендовим. Він освіжить "лук", а також неймовірно красиво підкреслить вашу засмагу. До того ж у білому вам буде не так спекотно.

Спортивна сукня на літо (скріншот)

Сукня-топ

Цей варіант оцінять модниці, які не соромляться фігури й можуть похизуватися ідеальними формами. Вузенькі бретелі та легка тканина створять максимально грайливий образ.

Міні-сукня на літо (фото: instagram.com/sofisshop__)

Відкриті плечі

Цікавий "верх" завжди привертає увагу. А тому якщо вам хочеться створити "вау-ефект" й зачарувати усіх навколо - придивіться до оригінальних варіантів. Ці сукні варто носити ввечері, аби денне сонце не зіпсувало усю засмагу новими "візерунками" на вашому тілі.

Сукня на красиву фігуру (фото: instagram.com/so_fine_store)

"Лялькова" сукня

Такий варіант підійде як на кожен день, так і для особливих подій. Сукні з квітковим принтом та напівкорсажним кроєм вдало підкреслять фігуру та завжди неймовірно виглядатимуть у кадрі.

Легка сукня на спеку (скріншот)