7 трендовых мини-платьев, в которых вы покорите этот мир. Праздничные и обычные варианты на лето

Идеальное платье должно не только подчеркивать красоту, но и быть удобным и стильным. Летом можно подобрать отличные варианты, в которых вы будете чувствовать себя настоящей королевой.
Какие мини-платья в трендах этого лета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Легкая "дышащая" ткань позволит вам спастись от жары и при этом остаться очень модной. Такие мини-платья не будут подчеркивать фигуру, а потому подойдут на любые формы. К тому же муслиновые вещи удобно комбинировать с разными аксессуарами.
Стильное платье на лето (фото: instagram.com/modna.ledi)
Прекрасный вариант для тех, кто не хочет отказываться от мини, но должен подбирать "луки" для работы. Летом никому не хочется страдать от жары, а интересный воротничок и акцент на талии придадут вашему образу "изюминку".
Платье на лето в офис (фото: instagram.com/wellhelloshop)
А это платье подойдет для свиданий и прогулок вечером. Открытая спинка позволит вам похвастаться загаром. Но подбирайте белье так, чтобы никаких "лямок", кроме тех, что на платье, больше не было.
Стильное платье на лето (фото: instagram.com/showroom.krm)
Этот цвет уже много сезонов остается трендовым. Он освежит "лук", а также невероятно красиво подчеркнет ваш загар. К тому же в белом вам будет не так жарко.
Спортивное платье на лето (скриншот)
Этот вариант оценят модницы, которые не стесняются фигуры и могут похвастаться идеальными формами. Узкие бретели и легкая ткань создадут максимально игривый образ.
Мини-платье на лето (фото: instagram.com/sofisshop__)
Интересный "верх" всегда привлекает внимание. А потому если вам хочется создать "вау-эффект" и очаровать всех вокруг - присмотритесь к оригинальным вариантам. Эти платья стоит носить вечером, чтобы дневное солнце не испортило весь загар новыми "узорами" на вашем теле.
Платье на красивую фигуру (фото: instagram.com/so_fine_store)
Такой вариант подойдет как для каждого дня, так и для особых событий. Платья с цветочным принтом и полукорсажным кроем удачно подчеркнут фигуру и всегда будут невероятно смотреться в кадре.
Легкое платье на жару (скриншот)
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При создании материала были использованы источники Vogue UA, US Weekly.