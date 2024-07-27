Виспатися недостатньо. 7 типів відпочинку для повної перезарядки, які потрібні кожному

Фізичний відпочинок

Перший тип відпочинку, який нам потрібен, - це фізичний відпочинок, який може бути пасивним або активним. Пасивний фізичний відпочинок включає сон і короткий сон, тоді як активний фізичний відпочинок означає відновлювальні заняття, такі як йога, розтяжка і масаж, які покращують кровообіг і гнучкість тіла.

Ментальний відпочинок

Другий тип відпочинку - це ментальний відпочинок. Ви знаєте того колегу, який починає роботу з великою чашкою кави? Він часто дратівливий і забудькуватий, йому важко зосередитися на роботі. Коли він лягає спати, його мозок продовжує крутити розмови дня. Попри те, що він спить по сім-вісім годин, прокидається з відчуттям, ніби не спав зовсім. У нього дефіцит ментального відпочинку.

Щоб це виправити, не потрібно звільнятися з роботи або їхати у відпустку. Заплануйте короткі перерви кожні дві години протягом робочого дня; ці перерви нагадуватимуть вам сповільнити темп. Ви також можете тримати блокнот біля ліжка, щоб записувати нав'язливі думки, які не дають заснути.

Сенсорний відпочинок

Третій тип відпочинку - це сенсорний відпочинок. Яскраве світло, екрани комп'ютерів, фоновий шум і численні розмови - чи то в офісі чи на Zoom-дзвінках - можуть перевантажувати наші органи чуття. Це можна виправити, закриваючи очі на хвилину посеред дня та навмисно відключаючись від електроніки наприкінці кожного дня. Навмисні моменти сенсорної депривації можуть почати виправляти шкоду, завдану надмірною стимуляцією.

Емоційний відпочинок

Людині потрібен емоційний відпочинок, який означає мати час і простір для вільного вираження своїх почуттів та скорочення догоджання людям. Емоційний відпочинок також вимагає сміливості бути автентичним. Емоційно відпочила людина може відповісти на запитання "Як ти сьогодні?" правдиво "Я не в порядку", а потім поділитися деякими важкими речами, які інакше залишаються невисловленими.

Соціальний відпочинок

Якщо вам потрібен емоційний відпочинок, вам, ймовірно, також бракує соціального відпочинку. Це трапляється, коли ми не розрізняємо стосунки, які нас відновлюють, від тих, що нас виснажують.

Щоб отримати більше соціального відпочинку, оточуйте себе позитивними та підтримуючими людьми. Навіть якщо ваші взаємодії мають відбуватися віртуально, ви можете зробити їх більш значущими, вмикаючи камеру та зосереджуючись на тому, з ким ви говорите.

Різні види спілкування можуть як заряджати, так і виснажувати (фото: Freepik.com)

Креативний відпочинок

Четвертий тип відпочинку - це креативний відпочинок. Цей тип відпочинку особливо важливий для тих, хто повинен розв'язувати проблеми або генерувати нові ідеї. Креативний відпочинок пробуджує в нас відчуття захоплення і чудес. Згадайте перший раз, коли ви бачили океан або водоспад. Дозвольте собі насолоджуватися красою природи - навіть якщо це місцевий парк або ваш задній двір - це забезпечує креативний відпочинок.

Але креативний відпочинок - це не тільки про насолоду природою; це також включає насолоду мистецтвом. Перетворіть своє робоче місце на джерело натхнення, розмістивши зображення місць, які вам подобаються, і твори мистецтва, що вас зворушують.

Духовний відпочинок

Останній тип відпочинку - це духовний відпочинок, який дає змогу відчути глибоке почуття приналежності, любові, прийняття та мети. Для цього залучайтеся до чогось більшого, ніж ви самі, та додайте молитву, медитацію або участь у громадських заходах до свого щоденного розкладу.