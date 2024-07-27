Выспаться недостаточно. 7 типов отдыха для полной перезарядки, которые нужны каждому

Физический отдых

Первый тип отдыха, который нам нужен - это физический отдых, который может быть пассивным или активным. Пассивный физический отдых включает сон и короткий сон, в то время как активный физический отдых означает восстановительные занятия, такие как йога, растяжка и массаж, улучшающие кровообращение и гибкость тела.

Ментальный отдых

Второй тип отдыха - это ментальный отдых. Вы знаете коллегу, который начинает работу с большой чашкой кофе? Он часто раздражителен и забывчив, ему трудно сосредоточиться на работе. Когда он ложится спать, его мозг продолжает крутить разговор дня. Несмотря на то, что он спит по семь-восемь часов, просыпается с чувством, будто не спал совсем. У него недостаток ментального отдыха.

Чтобы это исправить, не нужно увольняться с работы или уезжать в отпуск. Запланируйте короткие перерывы каждые два часа в течение рабочего дня; эти перерывы будут напоминать вам замедлить темп. Вы также можете держать блокнот у кровати, чтобы записывать навязчивые мысли, которые не дают уснуть.

Сенсорный отдых

Третий тип отдыха - это сенсорный отдых. Яркий свет, экраны компьютеров, фоновый шум и многочисленные разговоры - будь то в офисе или на Zoom-звонках - могут перегружать наши органы чувств. Это можно исправить, закрывая глаза на минуту посреди дня и намеренно отключаясь от электроники в конце каждого дня. Преднамеренные моменты сенсорной депривации могут начать исправлять вред, причиненный чрезмерной стимуляцией.

Эмоциональный отдых

Человеку нужен эмоциональный отдых, который означает время и пространство для свободного выражения своих чувств и сокращения ублажения людей. Эмоциональный отдых также требует смелости быть подлинным. Эмоционально отдохнувший человек может ответить на вопрос "Как ты сегодня?" правдиво «Я не в порядке», а затем поделиться некоторыми трудными вещами, которые иначе остаются невысказанными.

Социальный отдых

Если вам нужен эмоциональный отдых, вам, вероятно, тоже не хватает социального отдыха. Это случается, когда мы не различаем восстанавливающие нас отношения от истощающих нас.

Чтобы получить больше социального отдыха, окружайте себя положительными и поддерживающими людьми. Даже если ваши взаимодействия должны происходить виртуально, вы можете сделать их более значимыми, включая камеру и сосредотачиваясь на том, с кем вы говорите.

Различные виды общения могут как заряжать, так и истощать (фото: Freepik.com)

Креативный отдых

Четвертый тип отдыха - это креативный отдых. Этот тип отдыха особенно важен для тех, кто должен решить проблемы или генерировать новые идеи. Креативный отдых пробуждает у нас чувство восхищения и чудес. Вспомните в первый раз, когда вы видели океан или водопад. Позвольте себе наслаждаться красотой природы - даже если это местный парк или ваш задний двор - это обеспечивает креативный отдых.

Но креативный отдых - это не только о наслаждении природой; это также включает удовольствие искусством. Превратите свое рабочее место в источник вдохновения, разместив изображения нравящихся вам мест и произведений искусства.

Духовный отдых

Последний тип отдыха - это духовный отдых, позволяющий почувствовать глубокое чувство принадлежности, любви, принятия и цели. Для этого приобщайтесь к чему-то большему, чем вы сами, и добавьте молитву, медитацию или участие в общественных мероприятиях к своему ежедневному расписанию.