7 хитрощів супермаркету, які змушують тебе витрачати більше грошей

Солодощі перед касою

У магазинах перед касою виставляють стенди зі смаколиками, наприклад шоколадними батончиками, аби спокусити покупців.

"Спробуйте використовувати каси самообслуговування, які мають швидший час оплати або поставте собі завдання не купувати нічого на касах", - радить Річард Прайс, директор онлайн супермаркету.

Ароматні та красиві предмети на передній панелі

Квіти стоять біля входу в більшість супермаркетів, а запах пекарні завжди провокує смакові рецептори покупця. Це робить людину більш схильною до імпульсивних покупок.

"Обов’язково їжте, перш ніж піти в магазин, оскільки це дозволить уникнути покупки через голод", - радить експерт.

Попередньо нарізають овочі та фрукти

Люди "їдять" очима, і вони також роблять покупки очима, і Річард наголошує, що попередньо нарізані продукти є привабливими через барвисту упаковку. Також покупця спокушає той факт, що йому уже буде менше роботи, бо не доведеться самому нарізати продукт.

"Подумайте і про різницю в ціні та ще раз перевірте її, оскільки нарізана продукція зазвичай дорожча", - додав він.

Більші візки для покупок

За словами експерта, з роками візки для покупок збільшилися в розмірах.

Якщо ви хочете витрачати менше грошей, "дотримуйтеся кошика", інакше вам захочеться заповнити простір візка.

"Дослідження виявили, що коли розмір візка подвоївся, споживачі купували на 40 відсотків більше", - зазначив Річард.

Ховають яйця

У супермаркеті є продукти, які завжди важко знайти, і одним із них є яйця.

Очевидно, деякі супермаркети "ховають яйця", щоб змусити покупців шукати їх у проходах і, своєю чергою, знаходити інші товари, які вони хочуть купити.

Річард радить скласти список перед походом у магазин і не купувати продукти поза переліком.

Дорогі продукти викладають на рівні очей

Дешевші альтернативи завжди знаходяться на нижніх полицях, а продукти, розміщені на рівні очей на полицях, як правило, є дорожчими товарами відомих брендів, тобто продуктами, які супермаркети хочуть, щоб ви купували.

Вмикають повільну музику

"Супермаркети, як правило, вмикають повільнішу музику, щоб створити спокійну атмосферу - так ви залишитесь у магазині набагато довше, - пояснив Річард.

Він радить встановити ліміт часу для входу та виходу у магазин, наприклад 1 години на покупки цілком достатньо.