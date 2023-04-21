7 уловок супермаркета, которые заставляют тебя тратить больше денег

Сладости перед кассой

В магазинах перед кассой выставляют стенды со вкусняшками, например шоколадными батончиками, чтобы соблазнить покупателей.

"Попробуйте использовать кассы самообслуживания, которые имеют более быстрое время оплаты или поставьте себе задачу не покупать ничего на кассах", - советует Ричард Прайс, директор онлайн супермаркета.

Ароматные и красивые предметы на передней панели

Цветы стоят у входа в большинство супермаркетов, а запах пекарни всегда провоцирует вкусовые рецепторы покупателя. Это делает человека более склонным к импульсивным покупкам.

"Обязательно ешьте, прежде чем пойти в магазин, поскольку это позволит избежать покупки из-за голода", - советует эксперт.

Предварительно нарезают овощи и фрукты

Люди едят глазами, и они также делают покупки глазами, и Ричард отмечает, что предварительно нарезанные продукты привлекательны из-за красочной упаковки. Также покупателя соблазняет тот факт, что ему уже будет меньше работы, потому что не придется самому нарезать продукт.

"Подумайте и о разнице в цене и еще раз проверьте ее, поскольку нарезанная продукция, как правило, дороже", - добавил он.

Большие тележки для покупок

По словам эксперта, с годами тележки для покупок увеличились в размерах.

Если вы хотите тратить меньше денег, "придерживайтесь корзины", иначе вам захочется заполнить пространство тележки.

"Исследования обнаружили, что когда размер тележки удвоился, потребители покупали на 40 процентов больше", - отметил Ричард.

Прячут яйца

В супермаркете есть продукты, которые всегда трудно найти, и одним из них яйца.

Очевидно, некоторые супермаркеты "прячут яйца", чтобы заставить покупателей искать их в проходах и в свою очередь находить другие товары, которые они хотят купить.

Ричард советует составить список перед походом в магазин и не покупать продукты вне перечня.

Дорогие продукты ставят на уровне глаз

Более дешевые альтернативы всегда находятся на нижних полках, а продукты, размещенные на уровне глаз на полках, как правило, являются более дорогими товарами известных брендов, то есть продуктами, которые супермаркеты хотят, чтобы вы покупали.

Включают медленную музыку

"Супермаркеты, как правило, включают более медленную музыку, чтобы создать спокойную атмосферу и вы остались в магазине гораздо дольше, - пояснил Ричард.

Он советует установить лимит времени для входа и выхода в магазин, например, 1 часа на покупки вполне достаточно.