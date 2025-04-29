7 способів повернути старим меблям блиск і стиль: швидко і дешево

Лід проти жувальної гумки

Якщо жувальна гумка випадково приклеїлася до оббивки, її легко можна видалити за допомогою льоду. Прикладіть кубик льоду до забруднення на 2-3 хвилини, щоб гумка затверділа й втратила липкість.

Потім обережно зішкребіть її пластиковим шпателем, намагаючись не пошкодити тканину. Такий спосіб допомагає швидко позбутися проблеми без ризику для меблів.

Міняйте місцями подушки

Щоб уникнути деформації та витягування тканин, варто раз на місяць міняти подушки місцями і перевертати матраци. Такі прості дії рівномірно розподіляють навантаження і допомагають меблям довше зберігати первісну форму.

Додатково рекомендується регулярно збивати подушки та виносити їх на свіже повітря для провітрювання. Це запобігає накопиченню пилу й неприємних запахів усередині наповнювача.

Подушки треба час від часу міняти місцями та сторонами (фото: Freepik.com)

Кондиціонер для шкіри

Шкіряні меблі потребують особливого догляду для збереження еластичності та м'якості. Для цього можна змішати чайну ложку кондиціонера для білизни з 200 мл води й обережно протерти поверхню.

Окрім цього, бажано періодично наносити спеціальні креми для шкіри, щоб уникнути появи тріщин. Регулярне зволоження допоможе шкіряним диванам та кріслам залишатися красивими й довговічними.

Ароматна сода проти запахів

Щоб усунути неприємні запахи з оббивки, змішайте харчову соду з кількома краплями ефірної олії. Рівномірно розсипте суміш по поверхні, залиште на 20 хвилин, а потім ретельно пропилососьте.

Цей простий прийом не лише освіжить тканину, але й допоможе прибрати зайву вологу. Меблі знову набудуть приємного аромату та виглядатимуть свіжо.

Захист від сонця

Прямі сонячні промені негативно впливають на стан тканини й шкіри, спричиняючи їх вигоряння та пересихання. Щоб зберегти зовнішній вигляд меблів, варто розташовувати їх подалі від вікон або використовувати штори та жалюзі.

Якщо пересунути меблі неможливо, допоможе спеціальна захисна плівка на скло. Захист від ультрафіолету продовжить термін служби оббивки та збереже яскравість кольору.

Догляд за меблями довго зберігає їх новими (фото: Freepik.com)

Видалення шерсті тварин

Шерсть домашніх улюбленців легко прибрати за допомогою липкого ролика або спеціальної щітки. Для глибшого очищення можна скористатися гумовою рукавичкою, змоченою водою: проведіть нею по поверхні, і шерсть скочується у грудки.

Ще один ефективний варіант - використання пилососа з насадкою для збору шерсті. Регулярне очищення запобігає накопиченню алергенів і зберігає меблі в ідеальному стані.

Полірування шкіряної оббивки

Шкіряні меблі виглядатимуть краще, якщо час від часу полірувати їх м'якою тканиною без ворсу. Це надає поверхні блиск і захищає від висихання й утворення тріщин.

Не варто використовувати агресивні чистячі засоби або жорсткі губки, адже вони пошкоджують делікатну структуру шкіри. Для максимального ефекту завжди тестуйте нові засоби на непомітній ділянці оббивки.