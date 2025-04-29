7 способов вернуть старой мебели блеск и стиль: быстро и дешево

Мягкая мебель создает уют в доме, но ей нужен правильный уход. Многих проблем с загрязнением, износом или неприятным запахом можно избежать, используя простые, но эффективные приемы.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает семь простых и проверенных способов сохранить мебель в отличном состоянии.
Если жевательная резинка случайно приклеилась к обивке, ее легко можно удалить с помощью льда. Приложите кубик льда к загрязнению на 2-3 минуты, чтобы резинка затвердела и потеряла липкость.
Затем осторожно соскребите ее пластиковым шпателем, стараясь не повредить ткань. Такой способ помогает быстро избавиться от проблемы без риска для мебели.
Чтобы избежать деформации и вытягивания тканей, стоит раз в месяц менять подушки местами и переворачивать матрасы. Такие простые действия равномерно распределяют нагрузку и помогают мебели дольше сохранять первоначальную форму.
Дополнительно рекомендуется регулярно взбивать подушки и выносить их на свежий воздух для проветривания. Это предотвращает накопление пыли и неприятных запахов внутри наполнителя.
Кожаная мебель нуждается в особом уходе для сохранения эластичности и мягкости. Для этого можно смешать чайную ложку кондиционера для белья с 200 мл воды и осторожно протереть поверхность.
Кроме этого, желательно периодически наносить специальные кремы для кожи, чтобы избежать появления трещин. Регулярное увлажнение поможет кожаным диванам и креслам оставаться красивыми и долговечными.
Чтобы устранить неприятные запахи с обивки, смешайте пищевую соду с несколькими каплями эфирного масла. Равномерно рассыпьте смесь по поверхности, оставьте на 20 минут, а затем тщательно пропылесосьте.
Этот простой прием не только освежит ткань, но и поможет убрать лишнюю влагу. Мебель снова приобретет приятный аромат и будет выглядеть свежо.
Прямые солнечные лучи негативно влияют на состояние ткани и кожи, вызывая их выгорание и пересыхание. Чтобы сохранить внешний вид мебели, стоит располагать ее подальше от окон или использовать шторы и жалюзи.
Если передвинуть мебель невозможно, поможет специальная защитная пленка на стекло. Защита от ультрафиолета продлит срок службы обивки и сохранит яркость цвета.
Шерсть домашних любимцев легко убрать с помощью липкого ролика или специальной щетки. Для более глубокой очистки можно воспользоваться резиновой перчаткой, смоченной водой: проведите ею по поверхности, и шерсть скатывается в комки.
Еще один эффективный вариант - использование пылесоса с насадкой для сбора шерсти. Регулярная очистка предотвращает накопление аллергенов и сохраняет мебель в идеальном состоянии.
Кожаная мебель будет выглядеть лучше, если время от времени полировать ее мягкой тканью без ворса. Это придает поверхности блеск и защищает от высыхания и образования трещин.
Не стоит использовать агрессивные чистящие средства или жесткие губки, ведь они повреждают деликатную структуру кожи. Для максимального эффекта всегда тестируйте новые средства на незаметном участке обивки.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Real Simple, Apartment Therapy, Forbes Home.