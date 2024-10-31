7 способів позбутися павуків без пасток та хімії
Хоча часті мешканці осель, павуки, здебільшого неотруйні, навіть маленький з них - кошмар арахнофоба. Втім, не слід вбивати восьмилапих, краще відлякати павуків простими способами.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало способи, які допоможуть відлякати павуків від оселі.
Заклеїти тріщини в стінах
Найпростіший спосіб позбутися павуків - не допустити їхнього потрапляння в будинок через маленькі щілини у дверях та вікнах. Для цього потрібно заклеїти шпарини та простір навколо будь-яких отворів, таких як вентиляційні отвори або димохід.
У більшості випадків, не маючи доступу до оселі, павуки будуть знаходити інше житло.
Обприскати поверхні оцтом
Запах оцту змушує павуків стрімголов тікати в пошуках нової оселі. Але пшикати на павука оцтом не потрібно.
Ефективніше розбавити рідину водою в пропорції 1:1 та обробити стіни та підлогу, а також всі місця, де полюбляють ховатися павуки.
Прибрати рослини
Павуки доволі несміливі, тому ховаються в рослинах, листі та камінні, заманюючи здобич у пастку. Щоб відігнати павуків, можна часто оглядати або прибрати рослинність біля дверей і вікон вашого будинку.
Розкласти волоські горіхи
Цей корисний перекус також вважається чудовим відлякувачем павуків - восьмилапі терпіти не можуть волоські горіхи. Щоб позбутися павуків, розставте миски з горіхами по кімнатах, особливо в місцях з павутиною.
Позбутися безладу
Регулярне та ретельне прибирання допомагає усунути місця для схованок павуків. Так павукам не буде де сховатися і вони будуть змушені врешті залишити оселю. Помітивши павуків, ви можете просто вигнати їх з дому.
Розпилити олію м'яти перцевої
Ефірна олія м'яти перцевої є найлютішим ворогом павуків. Наповніть пульверизатор водою, додайте 25 крапель ефірної олії м'яти. Розпиліть засіб по всьому будинку, на меблі, кути та штори.
Це змусить павуків бігти в протилежний бік від вашого будинку. Крім цього, павуки також остерігаються ароматів лаванди, евкаліпту та чайного дерева.
Розкласти цитрусові
Як багато комах, павуки не люблять сильні аромати цитрусових. Тому для боротьби з восьмилапими достатньо розкласти шкірки лимона або апельсину по всьому будинку.
Інший варіант - обприскати поверхні розчином з води та декількох крапель соку цитрусових. Попри те, що павуки все ж можуть "забрести" до будинку, аромат зменшить регулярність таких "візитів".
До речі, раніше ми вже писали про те, чому не можна вбивати домашніх павуків.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: блоги служб боротьби зі шкідниками "Mosquitoman", "Licvidator.ua".