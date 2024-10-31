7 способов избавиться от пауков без ловушек и химии

Хотя частые обитатели жилищ, пауки, в большинстве своем неядовитые, даже маленький из них - кошмар арахнофоба. Впрочем, не следует убивать восьмилапых, лучше отпугнуть пауков простыми способами.

Заклеить трещины в стенах

Самый простой способ избавиться от пауков - не допустить их попадания в дом через маленькие щели в дверях и окнах. Для этого нужно заклеить щели и пространство вокруг любых отверстий, таких как вентиляционные отверстия или дымоход.

В большинстве случаев, не имея доступа к дому, пауки будут находить другое жилье.

Опрыскать поверхности уксусом

Запах уксуса заставляет пауков сломя голову убегать в поисках нового дома. Но пшикать на паука уксусом не нужно.

Более эффективно разбавить жидкость водой в пропорции 1:1 и обработать стены и пол, а также все места, где любят прятаться пауки.

Убрать растения

Пауки довольно робкие, поэтому прячутся в растениях, листьях и камнях, заманивая добычу в ловушку. Чтобы отогнать пауков, можно часто осматривать или убрать растительность у дверей и окон вашего дома.

Разложить грецкие орехи

Этот полезный перекус также считается отличным отпугивателем пауков - восьмилапые терпеть не могут грецкие орехи. Чтобы избавиться от пауков, расставьте миски с орехами по комнатам, особенно в местах с паутиной.

Избавиться от беспорядка

Регулярная и тщательная уборка помогает устранить места для тайников пауков. Так паукам негде будет спрятаться и они будут вынуждены в конце концов покинуть дом. Заметив пауков, вы можете просто выгнать их из дома.

Распылить масло мяты перечной

Эфирное масло мяты перечной является злейшим врагом пауков. Наполните пульверизатор водой, добавьте 25 капель эфирного масла мяты. Распылите средство по всему дому, на мебель, углы и шторы.

Это заставит пауков бежать в противоположную сторону от вашего дома. Кроме того, пауки также опасаются ароматов лаванды, эвкалипта и чайного дерева.

Разложить цитрусовые

Как многие насекомые, пауки не любят сильные ароматы цитрусовых. Поэтому для борьбы с восьмилапыми достаточно разложить кожуры лимона или апельсина по всему дому.

Другой вариант - опрыскать поверхности раствором из воды и нескольких капель сока цитрусовых. Несмотря на то, что пауки все же могут "забрести" в дом, аромат снизит регулярность таких "визитов".