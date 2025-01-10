7 способів, які знизять стрес і приведуть артеріальний тиск у норму

Коли справа доходить до лікування високого кров’яного тиску, одним із важливих факторів є подолання стресу. Прості повсякденні способи допоможуть зменшити стрес в організмі та покращити стан.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нealth harvard.
Артеріальна гіпертензія означає, що кров надміру тисне на стінки артерій ізсередини. Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.
Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень.
Артеріальну гіпертензію діагностують у разі постійного підвищенні рівня артеріального тиску - 140/90.
Симптоми підвищеного тиску:
У більшості випадків початок артеріальної гіпертензії лишається непоміченим. Якщо артеріальний тиск підвищується поступово, то на головні болі, запаморочення зазвичай не зважають.
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