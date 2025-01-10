7 способів, які знизять стрес і приведуть артеріальний тиск у норму

Як зменшити стрес в організмі















Симптоми підвищеного тиску

Артеріальна гіпертензія означає, що кров надміру тисне на стінки артерій ізсередини. Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.

Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень.

Артеріальну гіпертензію діагностують у разі постійного підвищенні рівня артеріального тиску - 140/90.

Симптоми підвищеного тиску:

головний біль (найчастіше - в потиличній чи тім’яній частині)

періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення

біль у ділянці серця

прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані

відчуття задухи

У більшості випадків початок артеріальної гіпертензії лишається непоміченим. Якщо артеріальний тиск підвищується поступово, то на головні болі, запаморочення зазвичай не зважають.